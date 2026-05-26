Shakira agradece a Gerard Piqué tras su separación

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Shakira no tiene tiempo para un romance, la cantante de 49 años se siente en su mejor etapa como cantante con su exitosa gira mundial "Las mujeres ya no lloran", la cual derivó de su separación de Gerard Piqué, el papá de sus hijos, a quien le dedicó unas palabras tras reflexionar el momento personal en el que ahora se encuentra.

La relación de pareja entre Shakira y Piqué terminó oficialmente en junio de 2022, después de más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha. La ruptura se convirtió en uno de los temas más mediáticos del espectáculo internacional debido a las versiones de infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, su actual pareja.

A cuatro años de distancia del polémico momento de quien fuera una de las parejas más mediáticas, la colombiana volvió a dar de qué hablar hace poco por asumirse como madre soltera en el concierto que ofreció en Copacabana, y en una reciente entrevista con "The Times" le dedicó un mensaje a su ex Piqué.

En una entrevista concedida al diario británico "The Times", la intérprete sorprendió al dedicar palabras de agradecimiento al exfutbolista español. Shakira señaló que siempre sentirá gratitud hacia el padre de sus hijos por haber contribuido a convertirla en la madre que es hoy.

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"Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy".

Sobre su separación, la cantante le dio una lectura positiva al momento tan doloroso que vivió en aquel momento y que la ha convertido en la mujer que es ahora.

"Fue mi momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte".

En referencia a Milan y Sasha, aseguró que representan el centro de su vida y fueron fundamentales para salir adelante tras la separación; ahora solo se enfoca en ellos y en su carrera, la cual pasa, dijo, por un momento glorioso.

"Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas", confesó.