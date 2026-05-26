TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Por segundo día consecutivo, la televisora TV Azteca respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina rechazó que haya ejercido censura en su contra, luego del llamado que hizo a no sintonizarla, pues afirmó que solo fue una opinión.

En un comunicado, la empresa que lidera y es dueño Ricardo Salinas Pliego respondió que son los ciudadanos, nunca el gobierno, quienes deciden cómo y por dónde informarse, además de señalar que los dichos de la Mandataria federal vulneran ese derecho del que gozan todos los mexicanos.

TV Azteca calificó como lamentable que la presidenta Sheinbaum Pardo insista en que sus dichos son una opinión personal, cuando ella representa al Estado mexicano; "lo que dijo ayer y repitió hoy es un ejemplo más de cómo la 4T ejerce, desde la más alta tribuna del país, condenas y juicios en contra de los medios de comunicación críticos, con el objetivo de censurarlos".

De igual manera, argumentó que las declaraciones de Sheinbaum Pardo que aseguran que TV Azteca reproduce contenidos falsos sobre el gobierno "es una falacia en sí misma".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Cuando digo ´no vean una televisora´ es una opinión: Sheinbaum Rechazó censura a TV Azteca, pero reiteró que ejerce su derecho de réplica a los ataques mediáticos

"En TV Azteca siempre hemos hablado con hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables sobre la realidad que viven millones de mexicanos todos los días, lo que verdaderamente les incomoda es que exhibamos la falta de resultados y el mal gobierno que han ejercido, pero eso no les da derecho a dictarles a los mexicanos qué ver y cómo informarse", escribió en el comunicado.

Indicó que el gobierno en turno tiene necesidad de construir distractores para manchar la adquisición de la televisora y para no hablar de sus malos resultados, vínculos con el crimen organizado y la corrupción de la que se han beneficiado sus liderazgos.

Respecto a la libertad de expresión, la televisora de Salinas Pliego señaló que la Presidenta habla de ello como si se tratara de una concesión del Estado o un permiso gubernamental que los medios tendrían que agradecer.

"Se equivoca de nuevo: la libertad de expresión y de prensa de las que gozamos los medios son derechos inherentes a toda democracia y, sobre todo, derechos de los ciudadanos a recibir información plural y crítica", señaló.

En el comunicado se asegura que la televisora siempre ha sido y seguirá siendo defensores del Estado de derecho y del derecho a la información. Para constatar que TV Azteca ha sido respetuosa con la Constitución y se distingue por ser un medio plural, recordó que en 2006 se le dio oportunidad a Andrés Manuel López Obrador para expresarse, luego de que casi todos los medios le cerraron el paso al "líder político y moral".

Aseguró que con la misma convicción y compromiso con los mexicanos que ven TV Azteca la televisora seguirá hablando todos los días con hechos, información verificable y con la verdad.