logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

NORMA ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad

La televisora insistió en que el gobierno de la 4T de intenta censurar a medios críticos y crear distractores

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:16 p.m.
A
TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por segundo día consecutivo, la televisora TV Azteca respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina rechazó que haya ejercido censura en su contra, luego del llamado que hizo a no sintonizarla, pues afirmó que solo fue una opinión.

      En un comunicado, la empresa que lidera y es dueño Ricardo Salinas Pliego respondió que son los ciudadanos, nunca el gobierno, quienes deciden cómo y por dónde informarse, además de señalar que los dichos de la Mandataria federal vulneran ese derecho del que gozan todos los mexicanos.

      TV Azteca calificó como lamentable que la presidenta Sheinbaum Pardo insista en que sus dichos son una opinión personal, cuando ella representa al Estado mexicano; "lo que dijo ayer y repitió hoy es un ejemplo más de cómo la 4T ejerce, desde la más alta tribuna del país, condenas y juicios en contra de los medios de comunicación críticos, con el objetivo de censurarlos".

      De igual manera, argumentó que las declaraciones de Sheinbaum Pardo que aseguran que TV Azteca reproduce contenidos falsos sobre el gobierno "es una falacia en sí misma".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Cuando digo ´no vean una televisora´ es una opinión: Sheinbaum

      Rechazó censura a TV Azteca, pero reiteró que ejerce su derecho de réplica a los ataques mediáticos

      "En TV Azteca siempre hemos hablado con hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables sobre la realidad que viven millones de mexicanos todos los días, lo que verdaderamente les incomoda es que exhibamos la falta de resultados y el mal gobierno que han ejercido, pero eso no les da derecho a dictarles a los mexicanos qué ver y cómo informarse", escribió en el comunicado.

      Indicó que el gobierno en turno tiene necesidad de construir distractores para manchar la adquisición de la televisora y para no hablar de sus malos resultados, vínculos con el crimen organizado y la corrupción de la que se han beneficiado sus liderazgos.

      Respecto a la libertad de expresión, la televisora de Salinas Pliego señaló que la Presidenta habla de ello como si se tratara de una concesión del Estado o un permiso gubernamental que los medios tendrían que agradecer.

      "Se equivoca de nuevo: la libertad de expresión y de prensa de las que gozamos los medios son derechos inherentes a toda democracia y, sobre todo, derechos de los ciudadanos a recibir información plural y crítica", señaló.

      En el comunicado se asegura que la televisora siempre ha sido y seguirá siendo defensores del Estado de derecho y del derecho a la información. Para constatar que TV Azteca ha sido respetuosa con la Constitución y se distingue por ser un medio plural, recordó que en 2006 se le dio oportunidad a Andrés Manuel López Obrador para expresarse, luego de que casi todos los medios le cerraron el paso al "líder político y moral".

      Aseguró que con la misma convicción y compromiso con los mexicanos que ven TV Azteca la televisora seguirá hablando todos los días con hechos, información verificable y con la verdad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad
      TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad

      TV Azteca señala que informa todos los días con la verdad

      SLP

      El Universal

      La televisora insistió en que el gobierno de la 4T de intenta censurar a medios críticos y crear distractores

      Rocha Moya comparece ante FGR por acusaciones en EU
      Rocha Moya comparece ante FGR por acusaciones en EU

      Rocha Moya comparece ante FGR por acusaciones en EU

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Reiteró su disposición para colaborar con autoridades y que "la verdad prevalezca", señaló

      Sheinbaum reconoce buen trabajo de López Beltrán en Morena
      Sheinbaum reconoce buen trabajo de López Beltrán en Morena

      Sheinbaum reconoce "buen trabajo" de López Beltrán en Morena

      SLP

      El Universal

      El hijo de López Obrador decidió dejar la Secretaría de Organización para competir en otro cargo político

      Cancún se prepara para el Mundial 2026
      Cancún se prepara para el Mundial 2026

      Cancún se prepara para el Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Quintana Roo será sede de cinco 'Fiestas México' para transmisión pública de partidos.