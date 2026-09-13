Para quedarse en casa

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Nuevas historias en las plataformas de streaming

Por Estrella Govea

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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      EN APPLE TV+

      En Apple TV+ ya está disponible "Mayday", película de acción y ciencia ficción protagonizada por Ryan Reynolds.

      DISNEY+

      Disney+ suma "Dragon Striker", serie animada que continúa su historia con nuevos episodios en su temporada 1B. También llega "The Mandalorian y Grogu", que retoma la historia del cazarrecompensas Din Djarin. A esto se agregan las primeras dos temporadas de "Naruto Shippuden".

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      La plataforma también incorpora las primeras temporadas de "One Piece".

      "Chad Powers" presenta a un exjugador de futbol americano que intenta recuperar su carrera mediante una nueva identidad.

      HBO MAX

      HBO Max incorpora "Scrapper", película británica que sigue a una niña de 12 años que debe enfrentarse a la muerte de su madre y a la inesperada aparición de su padre. También está disponible "Prácticamente magia", comedia fantástica protagonizada por dos hermanas de una familia de brujas que deben enfrentar las consecuencias de una antigua maldición.

      La plataforma suma además "Sherlock Holmes y Sherlock Holmes: Juego de sombras", películas protagonizadas por Robert Downey Jr. y Jude Law. 

      NETFLIX

      Netflix incorpora "Mal de amores", adaptación de la novela de Ángeles Mastretta que sigue a Emilia Sauri, una joven que debe decidir entre dos amores mientras persigue su deseo de estudiar medicina en un contexto marcado por la Revolución Mexicana.

      También llega la segunda temporada de "Los caballeros", continuación de la serie creada por Guy Ritchie.

      PRIME VIDEO

      Prime Video suma "Civil War", película de acción y ciencia ficción ambientada en un futuro cercano de Estados Unidos dividido por un conflicto interno. "The Runner" sigue a un protagonista involucrado en una situación que lo lleva a enfrentar una serie de amenazas, mientras que la segunda temporada de "Goblin Slayer" continúa las aventuras del guerrero conocido por su lucha contra los goblins.

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