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Autopsia confirmará causa de muerte de Hayden Panettiere

El forense realizará la autopsia para determinar si una sobredosis causó el paro cardíaco.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 12:17 p.m.
A
Autopsia confirmará causa de muerte de Hayden Panettiere
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      Medios internacionales tuvieron acceso a la llamada que recibió el 911, realizada desde la casa de Hayden Panettiere (QEPD); se trataba de una persona que reportaba haber encontrado a la actriz sufriendo de un paro cardíaco el que, sugirió, pudo ser desencadenado por una sobredosis.


      "Page Six" fue el primer medio que publicó el audio de la llamada, realizada a las 13:51 horas de este domingo, 16 de agosto; pedían ayuda para "una mujer inconsciente", la cual atravesaba un "paro cardíaco".

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      Fue entonces que los paramédicos acudieron a la residencia, ubicada en Greenville, Carolina del Sur, llamando la atención que, en su arribo, el servicio médico incluía dos ambulancias, lo que ha abierto la incógnita, en redes sociales si, otra persona, además de Hayden, se encontraba con y ella y, si esta, presentó alguna dificultad de salud, por lo que se buscaba que también fuera atendida.
      Sin embargo, ninguna de las dos ambulancias fue utilizada y, luego de que Panettiere recibiera reanimación cardiopulmonar con un soporte vital cardio avanzado y compresiones torácicas, fue declarada sin vida, a las 14:32 horas, sólo 41 minutos después de que el 911 recibiera la llamada de emergencia, de acuerdo a como informaron fuentes policiales a "TMZ".
      No se ha confirmado si fue Brian Hickerson, novio de la actriz, en intermitencias y, con quien aseguran que se encontraba este fin de semana, fue quien reportó los hechos a las autoridades y, al explicar los acontecimientos, habría referido que el paro pudo haberse debido a una sobredosis.
      Hasta el momento, se sabe que el forense del condado de Greenville llevará a cabo hoy, lunes 17 de agosto, la autopsia al cuerpo de la actriz, fallecida a los 36 años y quien estaba por cumplir años el próximo 21 de agosto, para establecer cuál fue la causa y la forma en que perdió la vida.

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