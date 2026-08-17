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Arantza Ruiz, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México

El público decidió su salida tras una gala marcada por los posicionamientos y confrontaciones entre los habitantes

Por El Universal

Agosto 17, 2026 08:05 a.m.
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Arantza Ruiz, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México
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      La tercera eliminación de "La casa de los famosos México" dejó momentos de tensión y grandes sorpresas a los fans y habitantes del reality.

      Este domingo el público conoció al nuevo habitante que quedó fuera de la competencia, no sin antes llevarse una buena dosis de polémica con las confrontaciones cara a cara.

      La noche inició, como ya es costumbre, con la aparición de Galilea Montijo en el foro, saludando a panelistas y al público. Posteriormente, la conductora se conectó con los 16 participantes que aún siguen dentro del juego para preguntarles sus impresiones y darles un adelanto de lo que sucedería en la gala.

      El momento más esperado por los espectadores llegó: el posicionamiento. Cada uno de los habitantes eligió a su nominado "menos favorito" para decirle las razones por las que los querían fuera de la casa.

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      La suerte fue echada cuando Masad, Luis Chaparro, Arantza, Flor Vigna, Memo Schutz y Yanet García fueron llamados a la sala de eliminación y, por decisión del público, fue Arantza Ruiz quien tuvo que salir.

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