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Conceden amparo a hijo de diputada contra detención: FGE

Quedó suspendida la orden mientras se resuelve el caso del accidente donde falleció una mujer

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2026 11:23 a.m.
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María Manuela García Cázares/Foto: Carlos Vega-Pulso

María Manuela García Cázares/Foto: Carlos Vega-Pulso

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      Raúl N., hijo de la diputada local petista María Leticia Vázquez Hernández, interpuso un juicio de amparo para no ser detenido por la muerte de la joven Lisbeth Castro Dávalos, suscitada recientemente en un accidente carretero, en el municipio de Cerritos.

      Un juez de Control obsequió orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, sin embargo, un Juzgado de Distrito le concedió la protección de la justicia federal para no ser arrestado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      En entrevista, refirió que el Poder Judicial de la Federación lo emplazó a presentarse en 48 horas, cuyo ordenamiento fue acatado por el imputado.

      Una vez desahogado el emplazamiento, el juzgador federal resolvió conceder la suspensión del cumplimiento del mandato judicial local, mientras se resuelve el recurso de impugnación, expuso García Cázares.

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      El deceso provocó movilizaciones en la municipalidad cerritense, debido a que los padres, familiares y amigos de la joven advertían la posibilidad de generarse actos de impunidad por los vínculos de poder de la legisladora.

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