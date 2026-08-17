"Se atenderá el caso", dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

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Luego que este fin de semana, durante su gira de trabajo por Tamaulipas, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir, con golpes en la camioneta presidencial, resolver un presunto robo de su propiedad por parte de vecinos, la Mandataria federal informó que el gobierno estatal está revisando el caso.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que tras escuchar a la mujer, pidió al gobernador Américo Villarreal que revisara el caso, e indicó que ya ayer autoridades locales acudieron al domicilio de esta persona.

"Esta señora muy, muy enojada, le pegaba la camioneta, y entonces le pedí al compañero que maneja `detente para escuchar a la señora´. Es un problema que viene de 2012. Si uno ve todo el video completo ella lo dice. Está muy enojada, es un tema en realidad, pues municipal, y estatal. La señora está enojada porque tiene problema con unos vecinos y ella dice que son delincuentes sus vecinos y construyeron una barda que le está afectando a su propiedad, y está muy enojada y entonces lo que quería, pues es apoyo".

"Le pedí al gobernador, pues que la Fiscalía o la policía interviniera para ver, para que fueran su casa, y ya el día de ayer incluso ya fueron. Eso fue lo que pasó, yo misma pedí que se acercara para que pudiera decirme cuál era su problema (...) vamos atender el problema, vamos a buscar solucionarlo", dijo.

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