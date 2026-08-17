logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Se atenderá el caso", dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

Durante su visita a Tamaulipas, escuchó la denuncia de un presunto un robo de propiedad

Por El Universal

Agosto 17, 2026 11:01 a.m.
A
Se atenderá el caso, dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego que este fin de semana, durante su gira de trabajo por Tamaulipas, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir, con golpes en la camioneta presidencial, resolver un presunto robo de su propiedad por parte de vecinos, la Mandataria federal informó que el gobierno estatal está revisando el caso.

      En conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que tras escuchar a la mujer, pidió al gobernador Américo Villarreal que revisara el caso, e indicó que ya ayer autoridades locales acudieron al domicilio de esta persona.

      "Esta señora muy, muy enojada, le pegaba la camioneta, y entonces le pedí al compañero que maneja `detente para escuchar a la señora´. Es un problema que viene de 2012. Si uno ve todo el video completo ella lo dice. Está muy enojada, es un tema en realidad, pues municipal, y estatal. La señora está enojada porque tiene problema con unos vecinos y ella dice que son delincuentes sus vecinos y construyeron una barda que le está afectando a su propiedad, y está muy enojada y entonces lo que quería, pues es apoyo".

      "Le pedí al gobernador, pues que la Fiscalía o la policía interviniera para ver, para que fueran su casa, y ya el día de ayer incluso ya fueron. Eso fue lo que pasó, yo misma pedí que se acercara para que pudiera decirme cuál era su problema (...) vamos atender el problema, vamos a buscar solucionarlo", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se atenderá el caso, dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer
      Se atenderá el caso, dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

      "Se atenderá el caso", dice Sheinbaum tras fuerte reclamo de mujer

      SLP

      El Universal

      Durante su visita a Tamaulipas, escuchó la denuncia de un presunto un robo de propiedad

      Confirman muerte de 2 mexicanos tras el sismo en Colombia
      Confirman muerte de 2 mexicanos tras el sismo en Colombia

      Confirman muerte de 2 mexicanos tras el sismo en Colombia

      SLP

      El Universal

      La Embajada de México confirmó desaparición y fallecimiento en Pereira

      Semar asegura mil 600 kilos de cocaína en Michoacán
      Semar asegura mil 600 kilos de cocaína en Michoacán

      Semar asegura mil 600 kilos de cocaína en Michoacán

      SLP

      El Universal

      El aseguramiento fue en Lázaro Cárdenas evitó que más de tres millones de dosis de droga llegaran a la sociedad

      SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas
      SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

      SEP consultará a maestros sobre dispositivos digitales en escuelas

      SLP

      El Universal

      Más de un millón de maestros de preescolar, primaria y secundaria participarán en la consulta.