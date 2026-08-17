Espera AMIVTAC que infraestructura vial reduzca costos logísticos
Obras en carretera 57 y autopista La Pila-La Pitahaya buscan fortalecer la logística estatal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La saturación de carreteras, poca densidad ferroviaria y falta de eficiencia portuaria y aeroportuaria, son factores que influyen para elevar los costos logísticos en México, por lo que la construcción de nuevas vías terrestres que crucen por San Luis Potosí se espera ayuden a reducir los costos de traslado de mercancías, consideró el delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C., Christian Doig Alvear.
El empresario potosino dijo que recientemente el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) y del cual, la AMIVTAC forma parte, estableció que México sufre rezagos en infraestructura, lo que a su vez provoca altos costos logísticos que impactan en la competitividad del país.
Doig Alvear dijo que en nuestro país existe mucha dependencia al autotransporte, y comparativamente se moviliza poca mercancía por vía ferroviaria y marítima.
Puntualizó que en el caso de San Luis Potosí se ha logrado fortalecer la infraestructura vial, en obras sobre la carretera 57, como es la autopista a Matehuala, que mejorará la capacidad logística del estado; además, la ampliación de una concesión del Gobierno Federal de 60 kilómetros de la Autopista La Pila – La Pitahaya.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El delegado en San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C, mencionó que también vendrá en este año el inicio de la construcción de los trenes de pasajeros por parte del Gobierno Federal.
Precios reflejan costos logísticos y de operación, argumenta Chevron
Luego de ser señalada como la cadena con mayores precios semanales de gasolinas en México, Chevron aseguró que su valor de venta refleja los costos, las condiciones del mercado, la competencia y otros...
Detalló que en días pasados estuvo en San Luis Potosí, Néstor Núñez López, titular de Vinculación y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para trabajar en la liberación del derecho de vía para el transporte ferroviario de pasajeros Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo.
no te pierdas estas noticias
Espera AMIVTAC que infraestructura vial reduzca costos logísticos
Redacción
Obras en carretera 57 y autopista La Pila-La Pitahaya buscan fortalecer la logística estatal
Alerta UASLP por aumento en casos de dengue por lluvias y calor
Pulso Online
Javier Araujo destacó la importancia de eliminar agua estancada para evitar criaderos del mosquito transmisor
Huasteca alcanzará 38 grados; prevén lluvias en SLP
Pulso Online
Protección Civil alertó sobre rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas serranas