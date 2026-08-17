UNAM inicia examen de control presencial en Palacio de Deportes

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició la aplicación del examen de control presencial en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Desde las 06:00 horas, los aspirantes se dieron cita en la sede y, entre nervios, entusiasmo y miedo, realizaron una fila para ingresar a la segunda evaluación a la que fueron convocados por la Máxima Casa de Estudios, luego de las anomalías detectadas en el examen de admisión en línea.

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Los jóvenes ingresaron al Palacio de los Deportes sin dispositivos móviles ni mochilas y apenas con un lápiz, un sacapuntas, una goma y un par de hojas como material de apoyo. La evaluación, al igual que en las sedes de León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca y Tijuana Baja California, se realizó de manera electrónica.De acuerdo con autoridades universitarias, el examen de control será supervisado por una comisión integrada por directores de diversas entidades académicas de la UNAM a fin de garantizar la aplicación sin contratiempos.En entrevista con EL UNIVERSAL, Dana Isabel, proveniente del Estado de México, se presentó a su examen de control, después de haber sido aceptada en la carrera de Cirujano Dentista al obtener 109 aciertos."Me siento muy nerviosa, también con muchas expectativas, todo está en el limbo todavía, pero me siento preparada para realizar el examen", dijo.Ella relató que, pese a los nervios, va a presentar su examen con la confianza y la tranquilidad de haberse preparado con miras a que sus resultados sean positivos una vez más.Además, consideró que fue una decisión equivocada por parte de la Universidad Nacional la aplicación de un examen en línea a nivel licenciatura, así como de un examen de control a los aspirantes que habían sido previamente seleccionados."No fue una buena idea realizar un examen en línea para entrar a la licenciatura y menos un examen de control. Fue mucho estrés para todos, es una situación que no esperábamos y muchos ya teníamos planes", declaró.