Nokia Communicator, el "smartphone" que se adelantó al iPhone

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Hace tres décadas, Nokia puso a la venta el 9000 Communicator, un dispositivo que permitía enviar correos electrónicos, conectarse a internet y trabajar con aplicaciones de oficina 11 años antes del lanzamiento del primer iPhone.

El teléfono fue presentado en marzo de 1996 durante la feria tecnológica CeBIT de Hannover, Alemania, y llegó al mercado el 15 de agosto de ese año. Por sus características, es considerado por especialistas como uno de los primeros teléfonos inteligentes de la historia.

Diseñado principalmente para ejecutivos, tenía cuatro centímetros de grosor, pesaba cerca de 400 gramos y costaba alrededor de 10 mil marcos finlandeses, equivalentes actualmente a unos 2 mil 200 euros.

Una oficina dentro del teléfono

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Nokia promovió el Communicator como "la oficina en el bolsillo trasero", debido a que permitía enviar faxes y correos electrónicos, navegar por internet mediante un módem integrado y utilizar herramientas como hoja de cálculo, agenda electrónica y procesador de textos.

Su diseño plegable permitía transformar el teléfono en una pequeña computadora con teclado completo, pantalla monocromática de 4.5 pulgadas y botones de acceso directo a sus principales aplicaciones.

El modelo dio origen a la serie 9000, que posteriormente incorporó pantalla a color, menor peso, procesadores más potentes y el sistema operativo Symbian.

Aunque sus ventas fueron limitadas por su elevado precio, el dispositivo fortaleció la imagen de Nokia como una de las compañías más innovadoras de la telefonía móvil.

Del dominio mundial al declive

Dos años después del lanzamiento del Communicator, Nokia desplazó a Motorola como el mayor fabricante mundial de celulares. La empresa finlandesa conservó esa posición hasta 2012, cuando fue superada por Samsung.

Su mayor expansión ocurrió en 2007, cuando la marca concentró el 40 por ciento de los más de mil millones de teléfonos móviles vendidos en el mundo.

Ese mismo año, Apple presentó el primer iPhone e impulsó un nuevo modelo de telefonía basado en pantallas táctiles y ecosistemas de aplicaciones. La transformación favoreció el crecimiento de Apple, Google, Samsung y otros fabricantes asiáticos, mientras Nokia y otras compañías históricas perdieron terreno.

En 2014, la empresa finlandesa vendió su división de teléfonos móviles a Microsoft por 5 mil 440 millones de euros y concentró sus operaciones en las redes de telecomunicaciones.

El Communicator anticipó varias funciones de los teléfonos inteligentes actuales, pero Nokia no consiguió mantener su liderazgo durante la transición tecnológica que su propio dispositivo ayudó a anunciar.