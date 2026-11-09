Escaleta libera plantillas gratuitas de guion literario, guion técnico y escaleta

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La plataforma mexicana de guiones publicó plantillas en Word, Excel, PDF y Fountain, sin registro, y cuatro guías nuevas: sinopsis, flashback, tipos de conflicto y plot twist.

Escribir un guion ya es bastante difícil como para pelearse además con márgenes, sangrías y mayúsculas. Escaleta, la plataforma mexicana donde guionistas suben sus guiones y piden lecturas a cineastas con trayectoria, liberó un paquete de plantillas gratuitas para escribir cine. Se descargan directo desde sus guías, sin crear una cuenta y sin dejar un correo.

La plantilla de guion literario

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La plantilla de guion literario viene en Word, con un estilo para cada elemento del guion: escena, acción, personaje, acotación, diálogo y transición. Los estilos de escena, personaje y transición ponen solos las mayúsculas, y la página ya está lista con el formato que espera cualquier lector: papel carta, Courier New de 12 puntos y márgenes de 3.8 centímetros a la izquierda y de 2.5 en los demás lados. Con ese formato, una página equivale a cerca de un minuto en pantalla.

Se abre también en Google Docs y LibreOffice, y está en PDF, para ver cómo debe quedar cada página, y en Fountain, el formato de texto plano que abren programas como Highland, Fade In o WriterDuet.

Guion técnico y escaleta, en Excel

La plantilla de guion técnico, en Excel, tiene una fila por plano, con columnas para el tamaño de plano, el ángulo, el movimiento de cámara, la descripción, el sonido y el diálogo, y la duración. Las tres primeras traen listas que sugieren valores, de plano general a travelling, y la duración total se suma sola.

La de escaleta, también en Excel, tiene una fila por escena con el encabezado, los personajes, qué pasa, qué cambia y la función de la escena en la historia, del detonante al clímax. El número de escena se acomoda solo cuando se arrastran las filas para reordenarlas, y el total de páginas se suma al final. Las dos plantillas tienen además versión en Word y en PDF.

Todas traen un ejemplo resuelto con la misma historia: «La última función», un cortometraje sobre un proyeccionista de 70 años que quiere llenar el cine de su pueblo en la última función, escrito para las guías de la plataforma. Así se ve cómo una idea pasa de la escaleta al guion literario y de ahí al técnico.

Un detalle de la plantilla literaria: la portada no pide teléfono ni correo. En Escaleta, los datos de contacto no van en el PDF del guion; si alguien quiere hablar con el autor, lo pide por la plataforma.

Cuatro guías nuevas

Con las plantillas llegaron cuatro guías. La de cómo escribir una sinopsis trae ejemplos en dos medidas y la diferencia entre la sinopsis que lee un productor, que cuenta el final, y la que lee el público, que lo guarda. La de flashback y flashforward explica cómo se marcan en el guion; la de tipos de conflicto, cómo convertir el conflicto en la premisa de una historia, y la de plot twist, cómo sembrar un giro, con el deus ex machina, el cliffhanger y el MacGuffin, y ejemplos que van de «Psicosis» a «Parásitos».

Las guías citan a cineastas y teóricos con su fuente, de Aristóteles a Billy Wilder, y cada una señala qué parte de la rúbrica de los lectores de Escaleta entrena su tema.

Pensadas para presentar un guion

Las plantillas y las guías están hechas para quien prepara un guion para mostrarlo. En Escaleta, los lectores ven la sinopsis antes de aceptar un pedido, y cada lectura empieza con la sinopsis que escribe el propio lector, seguida de notas en cinco áreas: premisa, estructura, personajes, diálogo, y mundo y tono.

«Las plantillas resuelven el formato para que el tiempo de quien escribe se vaya en la historia», dice Herminio Ciscomani, fundador de Escaleta. «Las armamos con la misma historia de principio a fin para que se vea cómo una idea pasa de la escaleta al guion literario y al técnico. Y lo que no resuelve una plantilla, lo resuelve una buena lectura.»

Escaleta se lanzó en México en octubre de 2026 y hoy tiene dieciocho lectores con nombre, entre ellos ganadores del Ariel y de premios en Cannes y Morelia. Subir un guion es gratis, y hasta el 30 de noviembre los primeros 50 escritores reciben 50 dólares de crédito para su primera lectura.