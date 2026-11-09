Camioneta arrolla a ciclistas en bulevar, uno pierde la vida
La víctima, un jovencito, se preparaba para participar en una peregrinación
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En el bulevar Rocha Cordero, atrás del parque Tangamanga I, una camioneta de transporte de personal arrolló a un grupo de ciclistas, uno perdió la vida en el lugar mientras que dos más resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados a un hospital a recibir atención médica.
El accidente tuvo lugar después de las cinco de la mañana de este domingo, cuando un grupo de "bikers" circulaba en caravana por el bulevar Rocha Cordero, en dirección hacia Las Lomas.
Fue atrás del parque Tangamanga I, a la altura de plaza The Park, en donde fueron arrollados por una camioneta color blanco tipo combi, de transporte de personal de la empresa de seguridad privada "MSI del Potosí", cuyo conductor al parecer no los vio a tiempo para disminuir su velocidad y permitir el tránsito.
Por desgracia, uno de los ciclistas de nombre Iván Alejandro de apenas 15 años de edad, perdió la vida en el lugar a causa de las lesiones que presentó, en tanto que otros dos resultaron lesionados y fueron atendidos por los paramédicos de CRUM, quienes los trasladaron a un hospital para ser atendidos, uno se reporta grave.
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Según trascendió, el jovencito entrenaba ciclismo con miras a participar en una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.
El cuerpo del ciclista fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante la Fiscalía General del Estado; la camioneta fue enviada a una pensión en tanto se realizan las investigaciones, al parecer el chofer sería presentado ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal.
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