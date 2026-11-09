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Jubilados se organizan ante declive médico en la capital

Denuncian desabasto de medicamentos y falta de especialistas

Por Martín Rodríguez

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Jubilados se organizan ante declive médico en la capital
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      Cansados de la suspensión frecuente del servicio médico, jubilados del Ayuntamiento de la capital crearon una asociación propia y le dieron personalidad jurídica. Todavía este domingo, el servicio médico privado estaba cerrado para algunas especialidades.

      Asociación de jubilados busca recuperar derecho a la salud

      Los organizadores precisaron que tras una intensa lucha, respetuosa y pacífica, buscan recuperar el derecho a la salud de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Ayuntamiento y así surgió la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de San Luis Potosí, A.C.

      La inconformidad se originó tras la modificación del esquema de atención médica que, desde febrero de 2025, quedó a cargo de la aseguradora Plan Seguro, en sustitución del modelo de servicios que durante años se brindó en las instalaciones ubicadas en la esquina de Zenón Fernández y Mariano Jiménez.

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      Deficiencias en el servicio médico y consecuencias

      La asociación representa los derechos e intereses de los trabajadores jubilados y pensionados, así como de sus familias, quienes, aseguran, han visto considerablemente reducida la calidad de los servicios médicos que reciben.

      Entre las principales deficiencias señalan el desabasto constante de medicamentos, la falta de atención por parte de especialistas que refieren adeudos en sus pagos y las demoras en la realización de estudios y análisis de laboratorio, situaciones que retrasan los diagnósticos y la atención oportuna de los pacientes.

      La presidente es Mayra Tristán Infante, quien explica que la asociación se formalizó ante el incremento de las quejas por las deficiencias en los servicios médicos, una situación que, afirmó, pone en riesgo la integridad física de quienes dedicaron años de servicio a la ciudad capital.

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