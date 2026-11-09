Shirley Manson, la cantante que se ha rebelado contra la violencia

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Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles del rock alternativo, Shirley Manson tuvo que aprender a defenderse. Durante su infancia en Edimburgo, Escocia, la cantante fue víctima de acoso escolar por su apariencia física y su cabello pelirrojo. Las agresiones llegaron a tal punto que, en ocasiones, regresaba a casa con golpes y heridas.

Aquellas experiencias marcaron a la artista, quien años después hablaría públicamente sobre la violencia que enfrentó durante su adolescencia y se convertiría en una defensora de los derechos de las mujeres.

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La vocalista de Garbage, que cumplió 60 años en agosto de 2026, ha construido una trayectoria en la que la música y sus posturas personales conviven. Su actitud desafiante no se limita a los escenarios: también se refleja en sus declaraciones sobre el abuso, la desigualdad y las expectativas que la industria musical impone a las mujeres.Shirley Ann Manson nació el 26 de agosto de 1966 en Edimburgo, en una familia vinculada con la ciencia y las artes. Su padre era genetista y su madre cantante, por lo que desde pequeña tuvo contacto con la música.Comenzó a estudiar piano a los siete años y posteriormente se integró a actividades musicales y teatrales. Sin embargo, su paso por la escuela estuvo marcado por las burlas y agresiones de sus compañeros, situaciones que afectaron su salud emocional.En 2016, la cantante también reveló que había sufrido una agresión sexual a los 13 años, cuando fue atacada por un hombre armado con un cuchillo.Con el tiempo, comenzó a desafiar las normas que se le imponían, una actitud que trasladaría a su carrera artística y que terminaría por convertirse en parte de su identidad pública.Su primera oportunidad importante llegó con Goodbye Mr. Mackenzie, agrupación escocesa a la que se incorporó como tecladista y corista. Posteriormente participó en Angelfish, proyecto que cambiaría su destino.Steve Marker, integrante de Garbage, descubrió a Manson después de ver el videoclip de "Suffocate Me" en MTV y consideró que su voz podría funcionar para la banda que estaba formando junto con Butch Vig y Duke Erikson.Aunque su primera audición no resultó como esperaba, la cantante tuvo una segunda oportunidad y terminó incorporándose al grupo.En 1995, Garbage publicó su álbum debut, del que surgieron canciones como "Only Happy When It Rains" y "Stupid Girl". Tres años después llegó Version 2.0, producción que consolidó su presencia internacional.La combinación de rock, electrónica y sonidos industriales, acompañada por la interpretación de Manson, permitió que la agrupación desarrollara una identidad propia durante una década dominada por distintas vertientes del rock alternativo.Fuera de los escenarios, Shirley Manson se ha identificado públicamente como feminista y ha utilizado su notoriedad para respaldar distintas causas sociales.Su relación con la industria musical tampoco ha estado exenta de conflictos. En 2008, mientras preparaba un proyecto como solista, presentó sus canciones a Geffen Records,pero la compañía consideró que el material era demasiado oscuro y buscaba una propuesta con mayores posibilidades comerciales.La cantante rechazó modificar su dirección artística para ajustarse a esas expectativas y finalmente se separó de la discográfica.El proyecto nunca llegó a publicarse, pero el episodio mostró una de las posturas que han acompañado su trayectoria: la negativa a renunciar a sus decisiones creativas para satisfacer las exigencias de otros.Además de su trabajo con Garbage, participó en proyectos televisivos, entre ellos Terminator: The Sarah Connor Chronicles, donde interpretó a Catherine Weaver durante la segunda temporada.También ha colaborado con músicos de distintas generaciones y ha reconocido la influencia de artistas como Patti Smith, Siouxsie Sioux, Debbie Harry y David Bowie.Su presencia en el rock sirvió de referencia para intérpretes posteriores, entre ellas Amy Lee, Florence Welch, Taylor Momsen y Lady Gaga.Shirley Manson volverá a encontrarse con el público mexicano el próximo sábado 14 de noviembre, cuando Garbage ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 20:00 horas.La presentación llegará un año después de su participación en el festival Corona Capital 2025 y permitirá escuchar nuevamente canciones como "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl" y "I Think I'm Paranoid", además del material de Let All That We Imagine Be the Light, álbum que la agrupación publicó en 2025.