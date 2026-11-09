¿Quién es Laura Gallacher, la esposa de Russell Brand?

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Laura Gallacher ha permanecido al lado de Russell Brand durante el proceso judicial que terminó con el comediante británico condenado a 10 años y seis meses de prisión por delitos sexuales, la escritora e ilustradora, con quien el actor tiene tres hijos, vivió uno de los momentos más difíciles de la audiencia celebrada en Londres, cuando escuchó la sentencia contra su esposo.

La esposa del también exconductor de televisión no pudo contener la reacción ante el anuncio del juez Joel Bennathan y se desplomó en su asiento dentro del Tribunal de la Corona de Southwark; Brand, quien permaneció prácticamente impasible durante la lectura del fallo, intentó tranquilizarla antes de que lo trasladaran a los calabozos.

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"Estaremos bien", fueron las palabras que el actor le dirigió a Laura, quien lo ha acompañado durante este proceso judicial, en el que fue declarado culpable de una violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres.La sentencia representa un duro golpe para la familia del comediante, particularmente para Gallacher, quien ha estado presente en esta etapa de su vida, marcada por las acusaciones y el deterioro de su imagen pública.La audiencia en la que se determinó la pena contra Russell Brand estuvo marcada por los testimonios de las mujeres que denunciaron al actor y por las palabras del juez, quien consideró que el comediante había utilizado su fama para cometer delitos sexuales.Bennathan señaló que Brand había alcanzado notoriedad gracias a su personalidad carismática y su talento para el entretenimiento, pero que detrás de esa imagen se encontraba un hombre que actuaba sin respetar los límites de otras personas.El juez también destacó el daño que las agresiones provocaron en las víctimas y reconoció la valentía de quienes decidieron denunciarlo, pese a la influencia y popularidad del actor.Mientras se desarrollaba la audiencia, Laura Gallacher permaneció en la sala y escuchó las declaraciones relacionadas con los delitos por los que su esposo fue condenado, sin embargo, fue al conocer la pena de prisión cuando su reacción se hizo evidente.Brand, quien sostenía un rosario y se persignó antes de escuchar el testimonio de una de las mujeres, no mostró una reacción visible ante las declaraciones de las víctimas ni ante el anuncio de la sentencia.Antes de ser conducido a los calabozos, el comediante se dirigió a su esposa para decirle que ambos estarían bien; la condena llegó después de que un jurado lo declarara culpable de cuatro delitos sexuales cometidos entre 2004 y 2009.Laura Gallacher, también conocida como Laura Brand, es una escritora, ilustradora y creadora de contenido británica que ha desarrollado una carrera alejada de la exposición mediática que durante años acompañó a su esposo, aunque es conocida principalmente por su relación con Russell Brand, Gallacher tiene una trayectoria propia en el ámbito creativo y editorial.Es hija del golfista escocés Bernard Gallacher, quien fue capitán de la Ryder Cup, y hermana menor de Kirsty Gallacher, reconocida comentarista deportiva en Reino Unido.Laura creció en Surrey, Inglaterra, dentro de una familia vinculada al deporte y a los medios de comunicación, antes de dedicarse a sus proyectos creativos, también trabajó en el sector de la hostelería.Posteriormente, encontró un espacio en la escritura y la ilustración, especialmente en publicaciones relacionadas con la infancia, el bienestar y las actividades familiares, entre sus trabajos se encuentra el libro "The Joy Journal for Magical Everyday Play", una propuesta que reúne ideas para estimular la creatividad y el juego cotidiano entre padres e hijos.Su actividad profesional también ha estado relacionada con la creación de contenidos y proyectos dirigidos a las familias, una faceta que contrasta con la imagen pública de Brand, quien durante su carrera estuvo asociado con la comedia, la televisión y una personalidad provocadora.Laura Gallacher y Russell Brand se conocieron en 2007, después de una primera etapa en la que sus caminos se separaron, ambos retomaron su relación y finalmente se casaron en agosto de 2017; la pareja ha mantenido una vida familiar relativamente reservada, pese a la notoriedad del comediante y a los episodios que han marcado su carrera.Juntos tienen tres hijos: Mabel, nacida en 2016; Peggy, quien llegó al mundo en 2018, y un tercer hijo, cuyo nacimiento fue anunciado en 2023; la maternidad y la crianza han sido parte importante de la vida de Gallacher, quien ha orientado varios de sus proyectos creativos hacia el bienestar infantil y las actividades familiares.Su relación con Brand también ha estado marcada por las transformaciones personales del actor, quien después de alcanzar notoriedad en la televisión y la radio británicas comenzó a presentarse en redes sociales como una figura vinculada al cristianismo y a discursos conspiracionistas.En ese contexto, Laura ha permanecido junto a él durante el proceso judicial que culminó con su condena; la presencia de Gallacher en la audiencia y su reacción ante la sentencia colocaron a la escritora en el centro de la atención mediática, aunque su trayectoria profesional y su vida familiar se habían mantenido, hasta ahora, en un segundo plano frente a la figura pública de su esposo.Russell Brand alcanzó popularidad durante la década de 2000 gracias a sus participaciones en televisión, radio y cine; su personalidad extravagante, su humor y sus constantes referencias al sexo lo convirtieron en una figura reconocida dentro del entretenimiento británico.Trabajó para medios como Channel 4 y MTV, y posteriormente amplió su carrera hacia Hollywood, también fue conocido por su breve matrimonio con la cantante Katy Perry; sin embargo, su trayectoria quedó marcada por las denuncias de mujeres que señalaron conductas sexuales abusivas.Además de los delitos por los que fue condenado, Russell Brand enfrenta señalamientos de otras mujeres que han denunciado presuntas agresiones sexuales.Durante el juicio, seis mujeres declararon sobre experiencias relacionadas con el actor, el jurado lo encontró culpable de una violación y tres agresiones sexuales cometidas contra cuatro de ellas entre 2004 y 2009. En el mismo proceso, Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual.Una de las denunciantes relató que sufrió una agresión en un bar de Londres en 2004 y que las consecuencias emocionales del episodio la acompañaron durante años.Otra mujer, quien conoció al comediante después de asistir a uno de sus espectáculos en 2009, declaró que fue violada y que la fama del actor le hizo pensar que nadie creería su versión de los hechos. La denunciante también señaló que la diferencia de poder entre ambos, derivada de la popularidad y los recursos económicos de Brand, la hizo sentirse vulnerable.Tras la sentencia, la Policía Metropolitana de Londres informó que mantiene investigaciones relacionadas con nuevas denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres.Brand ha negado las acusaciones y no todos los señalamientos han derivado en condenas, sin embargo, el proceso judicial y las investigaciones pendientes mantienen al actor en el centro de uno de los casos más relevantes de la industria del entretenimiento británica.