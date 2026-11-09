Hojalatero hallado en el Montecillo fue estrangulado: FGE

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El hojalatero encontrado muerto en la cajuela de su propio automóvil en el barrio del Montecillo, falleció por estrangulamiento, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este domingo se reportó el hallazgo por parte corporaciones de seguridad, las cuales encontraron el cadáver en estado de descomposición frente a la escuela preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería.

La fiscal general expuso que desde el viernes pasado se desconocía su paradero, luego de salir de su domicilio, según relató su familia.

En entrevista, precisó que hasta ayer no existía la emisión de una ficha de búsqueda como persona desaparecida o no localizada.

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Describió que luego que los Servicios Periciales realizaron las labores de levantamiento del cuerpo, el Servicio Médico Legal (Semele) dictaminó en la necropsia, que la víctima falleció a causa de estrangulamiento.

El hombre asesinado fue identificado como Moisés "N", de alrededor de 50 años de edad, quien residía en Privadas de la Hacienda, en el municipio de Soledad.