Secuestro de alcalde causa confrontación San Luis-Zacatecas

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El secuestro del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, el panista Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y acompañantes, confrontó a las autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas, pues ambas aseguraban que el edil había desaparecido en territorio ajeno al suyo.

Y es que cuando aún permanecía desparecido el alcalde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí publicó un comunicado la madrugada del domingo, en donde aseguraba que los hechos "ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, no en San Luis Potosí".

Esto, luego de que tanto las fiscalías de los estados de Tamaulipas y Zacatecas informaran que el secuestro había tenido lugar en el municipio de Cedral, en territorio potosino.

"Respecto a la privación de la libertad del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, de acuerdo con la información obtenida hasta el momento, los hechos ocurrieron en el municipio de Cedral, San Luis Potosí", precisó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

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Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas respaldó, horas después, esta versión, afirmando que "derivado de una comunicación recibida la noche de ayer en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en el municipio de Río Bravo, se tuvo conocimiento sobre la probable privación ilegal de la libertad del ciudadano Miguel Ángel Almaraz Maldonado, edil de dicho Municipio, y sus acompañantes, ocurrida la tarde de ayer en una localidad del Estado de San Luis Potosí, según la información recibida".

Horas más tarde, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó, sin respaldar ninguna de las versiones, la localización con vida de Almaraz Maldonado y acompañantes, tras una búsqueda coordinada entre autoridades de los gobiernos de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas.

El alcalde habría sido liberado por sus captores en territorio de Zacatecas y caminando habría llegado a la carretera ´54, en donde abordó un autobús de Transportes Frontera, el cual lo trasladó hasta un retén en territorio de Saltillo, Coahuila, en donde dieron aviso a las autoridades.