Hojalatero aparece encajuelado en su propio vehículo

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Luego de varios días de búsqueda, un hojalatero fue encontrado muerto en la cajuela de su propio automóvil; ya estaba en estado de descomposición y, por ahora, se ignora sobre los responsables del homicidio, aunque las autoridades ya realizan las investigaciones.

Fue alrededor de las seis de la tarde de este domingo que algunas personas pidieron ayuda a elementos de la Policía Municipal de la capital e indicaron que tenían buscando un familiar desde el pasado viernes y que había encontrado su automóvil, de donde emanaba un olor nauseabundo de la cajuela.

Los agentes policiales se dirigieron a donde estaba el carro, un Volkswagen Jetta color negro, el cual se encontraba en la calle Insurgentes del Barrio del Montecillo, frente a la escuela preparatoria Margarita Cárdenas Rentería.

Luego de abrir la cajuela, los familiares corroboraron que se trataba de su pariente desaparecido, al cual identificaron como Moisés Hernández González, de unos 50 años de edad y de oficio hojalatero, quien desde el pasado viernes había salido de su domicilio en la colonia Privadas de la Hacienda.

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Según el reporte, el hombre se retiró a bordo de su automóvil y al no regresar empezaron a buscarlo hasta que pudieron encontrarlo ya sin vida.

Al sitio del hallazgo llegó personal de Servicios Periciales para realizar la inspección en busca de indicios de la muerte, aunque de momento no se informó que tipo de lesiones presentaba.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares y la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones para esclarecer el caso.