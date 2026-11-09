¿Qué fue del elenco de "Los pequeños traviesos"?

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La reaparición en redes sociales de Brandon "Bug" Hall, quien daba vida a Alfalfa Switzer, en "Los pequeños traviesos", para pedir donaciones, frente a una situación familiar complicada, ha traído a la conversación una incógnita, ¿qué ha ocurrido con el resto del elenco y a qué se dedican ahora que han alcanzado la adultez?

De solicitar 2 mil dólares, para solventar algunas cuentas pendientes, a obtener alrededor de 27 mil dólares, a través de la plataforma de peticiones GoFundMe, Bug Hall ha recibido el apoyo de sus fans, pero también las críticas de algunos otros usuarios que consideran que, el hecho de su esposa esté embarazada por sexta vez, cuando la solvencia económica de la familia se tambalea, es un actor irresponsable por parte de ambos.

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Retador, el exactor infantil ha contestado a quienes juzgan su estilo de vida, con un tuit en el que escribió la frase "I'm gonna keep impregnating my wife" ("Voy a seguir dejando embarazada a mi esposa").Pero, mientras Hall recauda dinero para la solventar los gastos de su familia, ¿en dónde se encuentran sus excompañeros de la cinta, 32 años después?Travis Tedford, que dio vida al jefe de la pandilla "Club de machos antimujeres", Spanky McFarland, también está casado y no tiene hijos, pero sí está al cuidado de varios Golden Retriever; vive una vida familiar, cercana a su madre y a su abuela, además ha mostrado su reprobación al gobierno de Donald Trump con imágenes que caricaturizan al republicano. También comparte sus actividades de día a día en casa, como reparaciones del hogar y sus rutinas de actividades física, hace ejercicio con regularidad desde 2022, año en el que comenzó a bajar de peso.De Brittany Ashton Holmes no existe mucha información de qué fue de ella, luego de su paso en las películas infantiles; además de dar vida a Darla en "Los pequeños traviesos", apreció dos años después en "Death benefit" (1996), una película rodada para ser emitida en televisión directamente y no fue sino hasta el 2014 cuando volvió a la actuación, para hacer una pequeña aparición en "We hate Paul Revere" un especial de televisión que la reunió con algunos de sus excompañeros de la famosa cinta, incluido Bug Hall.Ross Elliot Bagley dio vida a Buckwheat y fue uno de los niños actores que más papeles desempeñó en la época, pues formó parte del elenco de la serie "El príncipe de Bel-Air" (1990 - 1996) y en películas como "El Día de la Independencia" (1996), así como también se desempeñó como actor de doblaje, dando voz a uno de los cachorros de "El puerquito Babe" (1995).Blake McIver Ewing dio vida a Waldo, el niño con padres que pertenecían a la alta sociedad; tampoco de él se tiene mucho conocimiento, pero, en la actualidad, tiene 41 años y luego de debutar como actor infantil se dedicó al modelaje y a la música.