logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ley Serrano: de la web a la calle

Fotogalería

Ley Serrano: de la web a la calle

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

PODRÍAN CASARSE EN NY

SEGÚN NYT LAS CELEBRACIONES DE LA BODA DE LA ESTRELLA DEL POP Y EL JUGADOR DE FÚTBOL AMERICANO,TENDRÍAN LUGAR EL FIN DE SEMANA DEL 4 DE JULIO EN EL MADISON SQUARE GARDEN

Por EFE

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
A
PODRÍAN CASARSE EN NY
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- Nueva York se prepara para la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, cuyas celebraciones tendrían lugar el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden (MSG), según The New York Times, que cita permisos municipales, reservas hoteleras y fuentes conocedoras de los preparativos.

      Medios de la farándula como TMZ ya especulaban con que la artista, de 36 años, planea casarse y celebrar los festejos de su boda en algún lugar del centro de la ciudad como el MSG, el complejo del rascacielos Rockefeller Center o la monumental Biblioteca Pública.

      Tres personas con conocimiento del asunto dijeron al Times que se ha solicitado un permiso a la ciudad para cerrar las calles que rodean al popular estadio desde el 2 y hasta el mediodía del 4 de julio, con el fin de celebrar un evento el día 3.

      En concreto, la empresa Winick Productions, dedicada a la organización de eventos, solicitó a principios de junio a la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública una autorización para instalar una carpa o un toldo fuera del estadio para un evento que contará con entre 500 y 999 asistentes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El rotativo indica además que varios jugadores del equipo de los Kansas City Chiefs, en el que juega Kelce, han reservado habitaciones en un hotel de Times Square en fechas cercanas al 3 de julio.

      Asimismo, se ha informado a los agentes que patrullan la estación de trenes cercana al estadio de que la boda de Swift está "programada para el fin de semana del 4 de julio", agrega el diario.

      NO QUIEREN REGALOS

      Ni la vestimenta ni las reglas de etiqueta parecen importar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja fue clara con sus invitados: no deben llevar regalos

      La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV: "Dijeron absolutamente no regalos", expresó.

      Sin embargo, el jugador de los San Francisco 49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. "Suena caro también", comentó.

      Kittle también deseó a la pareja que se "diviertan mucho con todos sus amigos".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pato Merlín inicia tour por México con apoyo oficial
      Pato Merlín inicia tour por México con apoyo oficial

      Pato Merlín inicia tour por México con apoyo oficial

      SLP

      El Universal

      El pato Merlín, símbolo viral de la Copa Mundial 2026, visita sedes oficiales y deportivas en la capital mexicana.

      ¿Cuál es la canción del verano de 2026?
      ¿Cuál es la canción del verano de 2026?

      ¿Cuál es la canción del verano de 2026?

      SLP

      AP

      Artistas como Drake y Zara Larsson aportan variedad a la temporada musical de verano.

      Charlie Brown presenta a su amiga por correspondencia en nueva película
      Charlie Brown presenta a su amiga por correspondencia en nueva película

      Charlie Brown presenta a su amiga por correspondencia en nueva película

      SLP

      AP

      La película animada explora la amistad verdadera a través de Charlie Brown y Mia.

      Supergirl: crítica a la película de Craig Gillespie y su enfoque
      Supergirl: crítica a la película de Craig Gillespie y su enfoque

      Supergirl: crítica a la película de Craig Gillespie y su enfoque

      SLP

      AP

      Supergirl combina elementos de ciencia ficción y western, pero su historia y personajes secundarios limitan su impacto.