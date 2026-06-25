PODRÍAN CASARSE EN NY

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NUEVA YORK.- Nueva York se prepara para la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, cuyas celebraciones tendrían lugar el fin de semana del 4 de julio en el Madison Square Garden (MSG), según The New York Times, que cita permisos municipales, reservas hoteleras y fuentes conocedoras de los preparativos.

Medios de la farándula como TMZ ya especulaban con que la artista, de 36 años, planea casarse y celebrar los festejos de su boda en algún lugar del centro de la ciudad como el MSG, el complejo del rascacielos Rockefeller Center o la monumental Biblioteca Pública.

Tres personas con conocimiento del asunto dijeron al Times que se ha solicitado un permiso a la ciudad para cerrar las calles que rodean al popular estadio desde el 2 y hasta el mediodía del 4 de julio, con el fin de celebrar un evento el día 3.

En concreto, la empresa Winick Productions, dedicada a la organización de eventos, solicitó a principios de junio a la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública una autorización para instalar una carpa o un toldo fuera del estadio para un evento que contará con entre 500 y 999 asistentes.

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El rotativo indica además que varios jugadores del equipo de los Kansas City Chiefs, en el que juega Kelce, han reservado habitaciones en un hotel de Times Square en fechas cercanas al 3 de julio.

Asimismo, se ha informado a los agentes que patrullan la estación de trenes cercana al estadio de que la boda de Swift está "programada para el fin de semana del 4 de julio", agrega el diario.

NO QUIEREN REGALOS

Ni la vestimenta ni las reglas de etiqueta parecen importar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja fue clara con sus invitados: no deben llevar regalos

La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV: "Dijeron absolutamente no regalos", expresó.

Sin embargo, el jugador de los San Francisco 49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. "Suena caro también", comentó.

Kittle también deseó a la pareja que se "diviertan mucho con todos sus amigos".