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PONCHO DE NIGRIS OFRECE 800 MIL PESOS POR "MERLÍN"

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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PONCHO DE NIGRIS OFRECE 800 MIL PESOS POR "MERLÍN"
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      La historia del pato "Merlín" sumó un nuevo capítulo luego de que Poncho de Nigris anunciara públicamente una oferta de hasta 800 mil pesos para quedarse con el ave que conquistó a varios mexicanos. 

      La propuesta provocó una fuerte discusión entre usuarios, quienes se dividieron entre quienes consideran que es una oportunidad para la familia del "pato mundialista" y quienes rechazan la idea de venderlo.

      Desde su aparición en los festejos realizados en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, Merlín pasó de ser una mascota conocida en su comunidad a convertirse en uno de los personajes más populares de la Copa del Mundo.

      La fama de Merlín no solo llamó la atención de aficionados, medios de comunicación y autoridades. También despertó el interés del exparticipante de "La casa de los famosos", quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para expresar su opinión sobre el fenómeno.

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      En un primer mensaje, el influencer cuestionó la atención mediática que ha recibido el ave durante la Copa del Mundo y sugirió que la familia debería aprovechar el momento para obtener un beneficio económico.

      "El pato dura máximo siete años de vida si lo cuidan bien. El Mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia, y con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor", escribió.

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