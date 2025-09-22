logo pulso
"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

LA MALDITA VECINDAD CELEBRA SUS 40 AÑOS

Por El Universal

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
LA MALDITA VECINDAD CELEBRA SUS 40 AÑOS

LA MÚSICA ES EL MOTOR DE MUCHAS PERSONAS QUE POR UN MOMENTO SE OLVIDAN DE LOS PROBLEMAS PARA DISFRUTAR DE LA VIDA CON CANCIONES COMO LAS DE “EL CIRCO” DE LA MALDITA VECINDAD QUE ESTE 20 DE SEPTIEMBRE CELEBRARON 35 AÑOS DEL DISCO Y 40 DE TRAYECTORIA. EL VELÓDROMO OLÍMPICO FUE EL ESCENARIO EN EL QUE LOS PACHUCOS DELEITARON A SUS FANS DURANTE CASI TRES HORAS DE “PURO PAZ Y BAILE”. LA NOCHE COMENZÓ CON GONDWANA DANDO UN MOMENTO DE LEGACIÓN AL RITMO DEL REGGE DE LA MANO DE “DULCE AMOR”, “FELICIDAD” Y MÁS. EL CONCIERTO FUE GRABADO PARA LANZARLO EN VIDEO EN 2026.

ANGELINA JOLIE REVOLUCIONA SAN SEBASTIÁN

EFE

PRISCILLA PRESLEY LANZARÁ SU AUTOBIOGRÁFIA

El Universal

EL REY DE LAS PLATAFORMAS

EFE

LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO DEL CIERRE DE LA RESIDENCIA MUSICAL DEL CANTANTE EN EL COLISEO DE PUERTO RICO, BATIÓ EL RÉCORD DE LA ACTUACIÓN MÁS VISTA DE UN SOLO ARTISTA EN AMAZON MUSIC

LA MALDITA VECINDAD CELEBRA SUS 40 AÑOS

