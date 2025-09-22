LA MALDITA VECINDAD CELEBRA SUS 40 AÑOS
LA MÚSICA ES EL MOTOR DE MUCHAS PERSONAS QUE POR UN MOMENTO SE OLVIDAN DE LOS PROBLEMAS PARA DISFRUTAR DE LA VIDA CON CANCIONES COMO LAS DE “EL CIRCO” DE LA MALDITA VECINDAD QUE ESTE 20 DE SEPTIEMBRE CELEBRARON 35 AÑOS DEL DISCO Y 40 DE TRAYECTORIA. EL VELÓDROMO OLÍMPICO FUE EL ESCENARIO EN EL QUE LOS PACHUCOS DELEITARON A SUS FANS DURANTE CASI TRES HORAS DE “PURO PAZ Y BAILE”. LA NOCHE COMENZÓ CON GONDWANA DANDO UN MOMENTO DE LEGACIÓN AL RITMO DEL REGGE DE LA MANO DE “DULCE AMOR”, “FELICIDAD” Y MÁS. EL CONCIERTO FUE GRABADO PARA LANZARLO EN VIDEO EN 2026.
