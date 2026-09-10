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Cae tercer implicado en homicidio de enfermero vallense

El detenido es señalado por asfixiar Gabriel "N" y robar objetos en el fraccionamiento El Consuelo

Por Huasteca Hoy

Septiembre 10, 2026 04:26 p.m.
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Cae tercer implicado en homicidio de enfermero vallense
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      Policías investigadores detuvieron a un tercer implicado en el asesinato del enfermero Gabriel "N", quien era vecino del fraccionamiento El Consuelo.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de David "N", señalado como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y robo calificado, suscitados en el municipio de Ciudad Valles.

      Fue en marzo de 2026, al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento El Consuelo, donde el ahora detenido y otros sujetos, presumiblemente agredieron a la víctima y habría provocado su fallecimiento por asfixia.

      Posteriormente, se habrían apoderado de dos televisores y dos celulares que se encontraban en el inmueble, para después huir del lugar.

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      Las indagatorias permitieron reunir elementos que fueron presentados ante la autoridad judicial, la cual libró la órdenes de aprehensión.

      El 13 de abril, la Fiscalía capturó y llevó ante el juez a Alan Eduardo y José Eduardo, quienes habrían participado en el crimen. A la fecha ambos están vinculados a proceso y permanecen en prisión.

      Este miércoles la Fiscalía dio a conocer la detención de David "N", sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Vista Hermosa.

      El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde continuará su proceso penal conforme a la ley.

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