Arath de la Torre mantiene distanciamiento con su hermano Ulises

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tal parece que la

entre

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y su hermanoestá lejos de ocurrir, a pesar de que recientementeconfesara, entre lágrimas, quey que desea que haya un acercamiento entre ellos.se han distanciado en varias ocasiones en diferentes momentos, pero esta vez es donde ha pasado más sin que se llamen para nada, ni fechas especiales, ni Navidad; no se dirigen la palabra desde, quien ahora trabaja como emprendedor de una taquería, confesó en una charla en el programa "El minuto que cambió mi destino" que sí, aunque lo siente muy ajeno a él."Sí lo extraño, pero se me hace ya muy ajeno, yo, me separé, él nunca le ha llamado a mi hijo, yo no he podido acercarme a susporque ha sido muy hermético todo", dijo.reflexionó sobre elcon su hermano y le mandó unen el que lepor haberlo... tuvimos una, y ya estamos grandes, ya tenemos, ya ha pasado tiempo, si en algún momento te expuse, o te falté al respeto, o pensaste que pude ser una amenaza para tuso para tu familia, nunca fue mi intención, y si lo hice te ofrezco unas", dijo entre lágrimas.dijo que tanto su corazón como sus brazos siempre han estado abiertos para él y para su familia; lepor siempre haber querido cuidarlo y"Tú y yo sí sabemos a qué nos referimos".Le dio las gracias porque siempre procuró que fuera una, y remató diciendo: "".Horas después de que se hicieraquedesea reconciliarse con su hermano, el conductor de "Hoy" compartió unaen su cuenta deque muchos interpretaron como unaalde su hermano y a los comentarios de cibernautas, quienes lo alentaron a que hiciera las paces con, y lo cuestionaron si se sentía o no en paz con este"¡, gracias!", escribió junto a laque despuésde su cuenta deDichadecía: "No me gusta echarle nada en cara a nadie, pero a veces dan ganas de contar todo lo que uno hizo en silencio, solo para que entiendan lo fácil que algunas personas olvidan quién estuvo cuando nadie más aparecía. Lo más increíble es que después, se ponen el traje dey todavía esperan aplausos": Gabo Pinedo.A pesar del, recientementehabló bien de su hermano y le enviócuando fue cuestionado sobre elqueemprendió desde hace unos meses tras quedarse sin trabajo en Televisa, donde formaba parte de "Expreso de la mañana" junto a Esteban Arce.