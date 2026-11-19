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En México, 29.7 millones de personas viven en 8 millones 330 mil viviendas con rezago habitacional, lo que representa 22.8% de la población y 21% del parque habitacional del país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Universidad Iberoamericana y su llamado a la formación socialmente responsable

Ante esta situación, la Universidad Iberoamericana advirtió que México no sólo necesita arquitectos capaces de diseñar edificios atractivos, sino profesionales que contribuyan a reducir la desigualdad urbana, mejorar las condiciones de vivienda y evitar que las familias tengan que pasar horas trasladándose a sus trabajos o escuelas.

Durante la inauguración del Primer Congreso de Arquitectura del Sistema Universitario Jesuita, el vicerrector académico de esa institución educativa, Alejandro Anaya, señaló que las decisiones sobre dónde construir una vivienda pueden afectar los ingresos familiares, el tiempo disponible y las oportunidades de desarrollo de sus habitantes.

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Desafíos del desarrollo urbano y la vivienda en México

Cuestionó que mientras algunas zonas concentran desarrollos inmobiliarios de lujo, otras carecen de servicios básicos, transporte suficiente y espacios públicos adecuados para la convivencia.

También advirtió sobre el encarecimiento de las viviendas en distintas colonias, que dificulta que las familias permanezcan en sus comunidades, así como el diseño de calles que privilegian a los automóviles por encima de peatones y usuarios del transporte público.

De acuerdo con la Actualización del Rezago Habitacional 2025, elaborada por la Sedatu y la Conavi, millones de viviendas requieren mejoramiento, ampliación o sustitución debido a sus condiciones físicas.

Sin embargo, Anaya sostuvo que el problema no termina con la construcción de una casa, pues también deben considerarse su ubicación, el acceso al agua y otros servicios, la disponibilidad de transporte y la cercanía con centros de trabajo y escuelas.

Por ello, llamó a las universidades a formar arquitectos técnicamente preparados, pero también conscientes de las necesidades sociales, capaces de diseñar proyectos que reduzcan el consumo energético, aprovechen materiales adecuados y respeten el medioambiente.

En el encuentro participan estudiantes y académicos de seis instituciones: Ibero Ciudad de México, Puebla, León, Torreón y Tijuana, así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con sede en Guadalajara.

La coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero Ciudad de México, Jimena de Gortari, destacó que el congreso permitirá intercambiar experiencias sobre las distintas formas de enseñar y ejercer la profesión, de acuerdo con las necesidades de cada región del país.

Por su parte, Célida Gómez-Gámez, directora del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, planteó la importancia de fortalecer una formación que considere los problemas urbanos y el cuidado del medioambiente.

El encuentro, que se desarrolla el 19 y 20 de noviembre, incluye conferencias sobre urbanismo, sustentabilidad, tecnología, construcción y proyectos arquitectónicos, con la participación de especialistas como Michel Rojkind, Fernando Lonardoni de ONU-Hábitat, y Salvador Macías.

Las universidades participantes buscan establecer una red permanente de colaboración para desarrollar investigaciones, proyectos conjuntos e iniciativas que permitan atender las necesidades de vivienda y planeación urbana.

Anaya planteó incluso la posibilidad de que los vínculos entre estudiantes de las seis instituciones den origen a futuros despachos de arquitectura que trabajen en proyectos con comunidades, gobiernos y empresas.