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La exMiss Universo mexicana Andrea Meza fue hospitalizada de emergencia esta semana luego de presentar malestares mientras se encontraba en las instalaciones de Telemundo, donde trabaja como conductora.

Sus compañeras del programa "La Mesa Caliente" dieron a conocer lo ocurrido.

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Durante la emisión del miércoles, la periodista Verónica Bastos contó que, antes de iniciar el programa del martes, Meza les había dicho que no se sentía bien, por lo que solicitaron asistencia médica. Los especialistas recomendaron trasladarla a un hospital para que recibiera atención.El programa también mostró imágenes del momento en que la modelo fue subida a una camilla para ser trasladada.Bastos detalló que le realizaron diversos análisis y aseguró que se encontraba bien de salud.En tono de broma, las conductoras comentaron que incluso habían pedido que le realizaran pruebas de embarazo, aunque descartaron que hubiera un nuevo integrante en camino.La periodista agregó que logró comunicarse con Meza, quien le aseguró que ya se sentía mucho mejor.Meza había tenido una intensa carga de trabajo y tenía previsto viajar a Nueva York, además de cumplir con otros compromisos en los próximos días, factores que, según su compañera, podrían haber contribuido a su agotamiento.Actualmente, Andrea Meza se encuentra en casa, donde continúa recuperándose y descansando.Hasta el momento, la modelo no ha compartido detalles sobre lo ocurrido en sus redes sociales.