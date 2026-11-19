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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Mario Alberto Rodríguez Casas, quien dirigió el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de 2017 a 2020, figura entre los aspirantes que buscan encabezar nuevamente esa casa de estudios, junto con funcionarios de la actual administración, en un proceso en el que la comunidad politécnica participará por primera vez en la selección de los candidatos.

Entre los aspirantes también aparecen Ismael Jaidar Monter, María Isabel Rojas Ruiz, Martha Leticia Vázquez González, Yessica Gasca Castillo, Ana María Arrona González y Marco Antonio Sosa Palacios, vinculados con la estructura directiva del Politécnico.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este jueves que 80 de las 88 personas registradas cumplieron los requisitos para continuar en el proceso de renovación de la Dirección General del IPN, por lo que ocho quedaron fuera de la contienda.De los aspirantes elegibles, 58 son hombres y 22 mujeres. La Comisión de Revisión y Custodia revisó sus expedientes del 10 al 13 de noviembre, luego de que el registro concluyó con 62 hombres y 26 mujeres.El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que por primera vez en los 90 años de historia del Politécnico, estudiantes, docentes y trabajadores participarán directamente en la selección de seis perfiles que serán sometidos a consideración de la presidenta Claudia Sheinbaum."Estamos convencidos de que el futuro del Politécnico debe construirse escuchando a su comunidad y preservando esa vocación que, desde hace 90 años, ha hecho de la educación científica y tecnológica una esperanza de transformación para millones de mexicanas y mexicanos", afirmó.Recordó que el pasado 6 de mayo Sheinbaum anunció la apertura de este procedimiento para permitir que la comunidad politécnica participe en la definición de quienes podrán dirigir la institución.-----¿Cómo será la elección de director del IPN?Del 18 al 24 de noviembre, estudiantes, docentes y personal de apoyo podrán conocer las trayectorias profesionales, los programas de trabajo y las propuestas de los aspirantes.Posteriormente, del 25 al 27 de noviembre, se realizará una consulta electrónica en la que los tres sectores tendrán el mismo peso, independientemente del número de integrantes de cada uno.De este ejercicio surgirán dos ternas integradas por tres mujeres y tres hombres, cuyos nombres serán entregados a Sheinbaum el próximo 1 de diciembre.La Presidenta designará a quien encabezará el Politécnico durante los próximos cuatro años, en sustitución de Arturo Reyes Sandoval, cuyo segundo periodo al frente de la institución concluye en diciembre.La SEP señaló que la Comisión de Revisión y Custodia, integrada por representantes de esa dependencia, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y del propio IPN, vigilará la legalidad, transparencia e imparcialidad del procedimiento.Aunque la comunidad participará en la selección de los perfiles, la decisión final continuará en manos de la Presidencia de la República, conforme a la Ley Orgánica del IPN.