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El pleno de la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas enviadas por le presidenta Claudia Sheinbaum: una para expedir la Ley de la Universidad de Defensa Nacional, y otra para reformar la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

La primera fue turnada a la Comisión de Defensa Nacional, y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; y la segunda sólo a la Comisión de Defensa Nacional para su dictaminación.

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La iniciativa que propone expedir la Ley de la Universidad de Defensa Nacional, abroga la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1975.Establece que la Secretaría de la Defensa Nacional expedirá los certificados de estudios, diplomas, títulos profesionales y grados académicos de las carreras y cursos que se impartan en la Universidad de Defensa Nacional.También que la Universidad de Defensa Nacional, para su funcionamiento, dispondrá de los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional.En cuanto a la iniciativa para reformar el artículo 60 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, crea la condecoración denominada "Por la República".Ésta se otorgará a los Generales de División en situación de retiro que hayan ocupado el cargo de Subsecretario, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Comandante del Ejército, Comandante de la Fuerza Aérea y Comandante de la Guardia Nacional.Lo anterior, siempre y cuando se les compute un año en cualquiera de los cargos, el cual puede ser acumulable.Quienes se hagan acreedores a la Condecoración en la citada modalidad, tendrán derecho al pago de una prima complementaria del 100% del haber del grado, que se integrará para el cálculo del haber de retiro.