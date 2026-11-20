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José Pompeyo "N", el sacristán investigado por presuntos delitos sexuales contra menores en San Luis Potosí fue detenido en Reynosa y será trasladado a la entidad para enfrentar el proceso correspondiente, confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal explicó que las autoridades activaron una alerta para localizar al señalado, luego de que las investigaciones apuntaran a que presuntamente intentaba escapar hacia Estados Unidos.

La búsqueda incluyó labores de seguimiento y revisión de información telefónica para establecer su paradero.

Gallardo Cardona indicó que el detenido ya se encuentra en camino a San Luis Potosí, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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El hombre se desempeñaba como sacristán en una capilla de la colonia Prados de San Vicente, segunda sección, donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Tras la detención, el gobernador sostuvo que la Fiscalía General del Estado debe mantener el mismo nivel de actuación en todos los casos, independientemente de su repercusión pública, y pidió que las familias de las víctimas tengan confianza en las investigaciones.

Por otra parte, insistió en que el Congreso del Estado debe retomar la discusión de la iniciativa para establecer la castración química contra agresores sexuales reincidentes.

Consideró que esta medida debería aplicarse a personas que vuelvan a cometer este tipo de delitos y reprochó que los legisladores no hayan avanzado en el análisis de la propuesta.