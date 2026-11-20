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Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las recientes reformas a la Ley Electoral del Estado sobre las precampañas, el Congreso del Estado descartó que la resolución represente un revés legislativo y defendió su labor.

Héctor Serrano, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentó que la propuesta buscaba evitar procesos electorales tardíos y reducir los gastos en materia electoral.

Sin embargo, la Corte determinó que imponer un plazo uniforme para las precampañas ignoraba las diferencias territoriales, organizativas y representativas de cada cargo.

Serrano reconoció que los plazos podían dejar en desventaja a ciudadanos que buscaran competir sin un partido político, pero insistió en que la intención legislativa era mejorar las condiciones electorales.

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Rechazó que la resolución constituya una derrota para el Congreso y la calificó como una decisión institucional.

A su vez, cuestionado sobre las críticas del alcalde capitalino Enrique Galindo al Congreso, Serrano le pidió sentir "pena personal" por las condiciones de la ciudad.

Lo acusó de estar más preocupado por los asuntos electorales durante los últimos tres años que por gobernar.