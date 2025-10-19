Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras nueva polémica en redes

Las especulaciones sobre la relación entre Selena Gomez y Hailey Bieber volvieron a encenderse luego de que ambas dejaran de seguirse en Instagram y de que circularan declaraciones que algunos interpretaron como indirectas.

Durante una entrevista con WSJ Magazine, la modelo y esposa de Justin Bieber fue cuestionada sobre la presencia de su marca de maquillaje, Rhode, en las tiendas Sephora, donde también se comercializa Rare Beauty, la línea creada por la exestrella de Disney.

"Creo que hay espacio para todos", respondió Hailey. Sin embargo, añadió: "No siento competencia con personas que no me inspiran", comentario que muchos fans consideraron una alusión a Selena.

Más adelante, cuando se le preguntó si le preocupaba que los compradores compararan ambas marcas, su publicista intervino para evitar la respuesta. La modelo expresó que le resulta incómodo que la enfrenten con otras personas y que muchas veces la gente "inventa historias" sobre ella.

Los representantes de Hailey aclararon a PageSix que sus declaraciones no estaban dirigidas a Gomez.

Durante el mismo mes en que Selena Gomez se casó con Benny Blanco, los usuarios notaron que ambas celebridades dejaron de seguirse en Instagram, aunque Hailey había dado "like" a la publicación de la boda.

Ante la nueva ola de comentarios, Selena Gomez salió en defensa de Hailey. La cantante publicó un mensaje en Instagram —que eliminó poco después— pidiendo a sus seguidores que "dejen a la chica en paz".

"Se trata más de relevancia que de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Y ojalá todos podamos parar ya", escribió.

Desde 2010, las dos han estado bajo la lupa mediática, luego de que Justin Bieber terminara su relación con la actriz de Only Murders in the Building y comenzara su noviazgo con Hailey, hoy su esposa.