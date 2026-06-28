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DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

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Camerino

ÁNGELA AGUILAR REAPARECE EN EL ESCENARIO

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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ÁNGELA AGUILAR REAPARECE EN EL ESCENARIO
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      Ángela Aguilar reapareció en un escenario, lo hizo como parte del festival de la Raspa Sanpedrina en Neiva, Colombia, donde cantó temas de Juan Gabriel y su icónica canción "Qué agonía"; la cantante no fue sola, su esposo Christian Nodal la acompañó, y su padre Pepe compartió con ella el escenario. 

      La pareja, que está por cumplir dos años de su boda civil, ha dado de qué hablar desde hace unos días, cuando en el cumpleaños del primo de Nodal, aparecieron usando unas argollas que levantaron sospechas de una probable boda religiosa.

      Ángela y Christian tenían planeado casarse por la Iglesia en mayo, sin embargo, públicamente pospusieron el enlace, y cibernautas aseguran que pudieron haberse ya casado en secreto para evitar más polémica. Lo cierto es que lucen enamorados y presumiendo como siempre su relación que sigue generando hate (odio) en las redes.

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