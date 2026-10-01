Que sí habrá alianza PAN y PRI, dice Romero

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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que se conformará una alianza política en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, tras acudir al Segundo Informe de Gobierno del alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

"Se va a armar, se los puedo asegurar", declaró Romero al término del evento realizado en el Escenario GNP de Pabellón M. El panista sostuvo que el proyecto podría involucrar a más fuerzas políticas y no limitarse únicamente al PRI y Acción Nacional.

Romero confirmó que mantiene conversaciones con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y señaló como antecedente la coalición que permitió a De la Garza regresar a la Alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2024.

"Yo creo que sería una, por lo pronto, similitud a lo que hoy lo trajo como alcalde para ahora gobernar Nuevo León", expresó.

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El informe reunió a figuras nacionales de ambos partidos. Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez; los panistas Ricardo Anaya, Santiago Creel, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala, además de Alejandro Moreno.

Fox también se pronunció por mantener una alianza electoral en la entidad.

"Yo creo que sí, ése es el camino para gobernar, como se dijo aquí: juntos, juntos, unidos", declaró.

De la Garza no anunció durante su mensaje una eventual candidatura a la gubernatura, aunque destacó la colaboración entre fuerzas políticas que anteriormente competían por separado.

El alcalde sostuvo que el proceso electoral de 2024 demostró que partidos históricamente enfrentados pueden encontrar coincidencias y trabajar de manera conjunta.

Durante el acto, algunos asistentes recibieron al edil con gritos de "¡Gobernador, gobernador!".

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Aunque todavía no existe una coalición formalmente registrada para 2027, las declaraciones de Romero colocaron públicamente la continuidad de una alianza en Nuevo León de cara a la próxima elección estatal.