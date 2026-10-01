Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió extremar precaución por el potencial de lluvias y tormentas muy fuertes puntuales a partir de la tarde de este jueves.

Indicó que se monitorea la trayectoria del huracán categoría 1 "Rachel" y el Frente Frío 1 que se ubica al norte de México.

Toma precauciones:

- No cruces zonas inundadas

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- Limpia azoteas y coladeras

- Si manejas, baja la velocidad y prende las luces

- Guarda documentos importantes en bolsa de plástico

- Ten a la mano tu mochila de emergencia

- NO CRUCES corrientes de agua

- MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea

- DESCONECTA aparatos si entra agua

- MANEJA con precaución

- PREPARA tu mochila de emergencia

- INFÓRMATE en fuentes oficiales

"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló la CEPC.