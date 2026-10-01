Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP
El huracán Rachel y el Frente Frío 1 son monitoreados para prevenir afectaciones en la región potosina.
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió extremar precaución por el potencial de lluvias y tormentas muy fuertes puntuales a partir de la tarde de este jueves.
Indicó que se monitorea la trayectoria del huracán categoría 1 "Rachel" y el Frente Frío 1 que se ubica al norte de México.
Toma precauciones:
- No cruces zonas inundadas
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- Limpia azoteas y coladeras
- Si manejas, baja la velocidad y prende las luces
- Guarda documentos importantes en bolsa de plástico
- Ten a la mano tu mochila de emergencia
- NO CRUCES corrientes de agua
- MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea
- DESCONECTA aparatos si entra agua
- MANEJA con precaución
- PREPARA tu mochila de emergencia
- INFÓRMATE en fuentes oficiales
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló la CEPC.
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