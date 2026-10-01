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Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP

El huracán Rachel y el Frente Frío 1 son monitoreados para prevenir afectaciones en la región potosina.

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 01, 2026 10:36 a.m.
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Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pidió extremar precaución por el potencial de lluvias y tormentas muy fuertes puntuales a partir de la tarde de este jueves.

      Indicó que se monitorea la trayectoria del huracán categoría 1 "Rachel" y el Frente Frío 1 que se ubica al norte de México.

      Toma precauciones:

      - No cruces zonas inundadas

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      - Limpia azoteas y coladeras

      - Si manejas, baja la velocidad y prende las luces

      - Guarda documentos importantes en bolsa de plástico

      - Ten a la mano tu mochila de emergencia

      - NO CRUCES corrientes de agua

      - MANTÉN LIMPIO tu patio y azotea

      - DESCONECTA aparatos si entra agua

      - MANEJA con precaución

      - PREPARA tu mochila de emergencia

      - INFÓRMATE en fuentes oficiales

      "En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", señaló la CEPC.

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