Ex de productora sugiere que tiene relación con Paulina Rubio

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Paulina Rubio

ha trabajado con ladesde hace años, pero es hasta ahora que son

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, al menos, eso asevera la ex de Velez, la cantante, la sensación, quien afirma que, durante su noviazgo, su exnovia pasaba noches enteras con "la Chica dorada" y que, cuando estaban juntas, prefería no contestar a las llamadas de la cantante.En diferentes entrevistas,ha hablado de laque sostuvo con Pamela, tiempo en que vivieron juntas en Miami y, si bien, reconoce que el motivo de su ruptura no tuvo que ver con "Pau", piensa que, en la actualidad, su ex podría estar entablando un romance con la intérprete de "Ni una sola palabra".La cantante de urbano, que tiene un tema a dueto con Emiliano Aguilar, recuerda que, durante su noviazgo,con mucha frecuencia a su novia y que, cuando estaban juntas, Velez prefería no atender las llamadas de Paulina pues, un día, con el altavoz activado le preguntó tajante, si aún seguía con"Hasta ahora, hayde que tiene una, en el momento, no me lo pude imaginar, pero ahora sí puedo decir que podría ser cierto, porque, para empezar ¿quién lleva a sua su juicio familiar?, hay unde una amistad, de lo laboral, podría ser cierto".Ahora que lasaumentan,, la sensación señala que, comenzó a recabar en su memoria algunos acontecimientos que, aunque, en su momento, le parecieron raros, nunca creyó que tenían lugar por un posibleentre Pamela y Paulina."Varias cositas que se me hacían un poco raras, la última fue que Paulina le llama a mi ex, unos meses antes de que yo terminara la relación y le pregunta ´oye, ¿tienes novia todavía?´, fue raro porque no habíamos discutido, ni nada, si Paulina sabía que tenía una relación de tres largos años, ¿cómo por qué la pregunta, no?", señaló."Paulina le llamaba y, cuando estaba conmigo, entonces yo le decía ´oye, te está hablando, contéstale´, pero, yo creo, quecontestar porque yo estaba ahí", ahondó.Lo que sabemos dePero, ¿quién es?, se trata de una joven, que reside en Miami, Florida. Ha trabajado con artistas como Shakira, Becky G, Carlos Vives, Manuel Turizo, Eladio Carrión y, por supuesto,Este año, le fue otorgado un, porcontemporáneo y por su labor como ingeniera de grabación, del disco "Y ahora qué?", deAhora, trabaja para el sello, en donde ha tenido la oportunidad de producir, además, a artistas internacionales como, Akon, Skrillex y Sean Kingston.