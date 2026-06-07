Ex de productora sugiere que tiene relación con Paulina Rubio
Las llamadas frecuentes de Paulina Rubio a Pamela Velez generan especulaciones sobre un posible romance.
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Paulina Rubioha trabajado con la productora Pamela Velez desde hace años, pero es hasta ahora que son
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vinculadas románticamente, al menos, eso asevera la ex de Velez, la cantante Abee, la sensación, quien afirma que, durante su noviazgo, su exnovia pasaba noches enteras con "la Chica dorada" y que, cuando estaban juntas, prefería no contestar a las llamadas de la cantante.
En diferentes entrevistas, Abee ha hablado de la relación de tres años que sostuvo con Pamela, tiempo en que vivieron juntas en Miami y, si bien, reconoce que el motivo de su ruptura no tuvo que ver con "Pau", piensa que, en la actualidad, su ex podría estar entablando un romance con la intérprete de "Ni una sola palabra".
La cantante de urbano, que tiene un tema a dueto con Emiliano Aguilar, recuerda que, durante su noviazgo, Rubio buscaba con mucha frecuencia a su novia y que, cuando estaban juntas, Velez prefería no atender las llamadas de Paulina pues, un día, con el altavoz activado le preguntó tajante, si aún seguía con Abee.
"Hasta ahora, hay especulaciones de que tiene una relación con Paulina, en el momento, no me lo pude imaginar, pero ahora sí puedo decir que podría ser cierto, porque, para empezar ¿quién lleva a su productora a su juicio familiar?, hay un apoyo más allá de una amistad, de lo laboral, podría ser cierto".
Ahora que las especulaciones aumentan, Abee, la sensación señala que, comenzó a recabar en su memoria algunos acontecimientos que, aunque, en su momento, le parecieron raros, nunca creyó que tenían lugar por un posible vínculo romántico entre Pamela y Paulina.
"Varias cositas que se me hacían un poco raras, la última fue que Paulina le llama a mi ex, unos meses antes de que yo terminara la relación y le pregunta ´oye, ¿tienes novia todavía?´, fue raro porque no habíamos discutido, ni nada, si Paulina sabía que tenía una relación de tres largos años, ¿cómo por qué la pregunta, no?", señaló.
"Paulina le llamaba y no contestaba, cuando estaba conmigo, entonces yo le decía ´oye, te está hablando Paulina Rubio, contéstale´, pero, yo creo, que ella no quería contestar porque yo estaba ahí", ahondó.
Lo que sabemos de Pamela Velez
Pero, ¿quién es Pamela Velez?, se trata de una joven productora, nacida en República Dominicana, que reside en Miami, Florida. Ha trabajado con artistas como Shakira, Becky G, Carlos Vives, Manuel Turizo, Eladio Carrión y, por supuesto, Paulina Rubio.
Este año, le fue otorgado un Grammy, por Mejor álbum pop contemporáneo y por su labor como ingeniera de grabación, del disco "Y ahora qué?", de Alejandro Sanz.
Ahora, trabaja para el sello Addicted 2 FAME, en donde ha tenido la oportunidad de producir, además, a artistas internacionales como Lady Gaga, Akon, Skrillex y Sean Kingston.
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