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Ley Serrano: de la web a la calle

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Ley Serrano: de la web a la calle

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Camerino

´SUPERGIRL´REGRESA FIESTERA Y MÁS HUMANA

Por El Universal

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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´SUPERGIRL´REGRESA FIESTERA Y MÁS HUMANA
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      Desarrollado por SACS IA

      Desaliñada, fiestera y caótica, ´Supergirl´ regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza reforzada, según su guionista Ana Nogueira.

      "Ser optimista cuando todo va bien es bastante fácil, o cuando todo en tu pasado ha ido bien, es mucho más sencillo. Pero cuando has experimentado tantas pérdidas como ella, esa esperanza y ese optimismo se vuelven más difíciles", dice Nogueira en una entrevista con EFE.

      Interpretada por Milly Alcock (´House of the Dragon´), Kara Zor-El, más conocida como ´Supergirl´, es una joven que vive al margen del heroísmo tradicional: sale de fiesta hasta emborracharse, vive con resaca, tiene una nave espacial en estado caótico y una aparente falta de rumbo en la vida que solo mitiga con la compañía de su perro.

      En la historia dirigida por Craig Gillespie, la protagonista deberá embarcarse casi involuntariamente en una aventura para ayudar a una niña huérfana en su venganza, mientras enfrenta su propio pesimismo y una crisis de identidad que la obligará a replantearse su papel como heroína y su capacidad para hacer el bien. 

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