Clara Luz Flores responde a críticas en Morena por su destape en NL

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La abanderada de Morena en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027, Clara Luz Flores, ha respondido a las críticas que han realizado los aspirantes no seleccionados por su movimiento, como Tatiana Clouthier o Waldo Fernández, quienes han hecho un llamado a la dirigencia del partido a reconsiderar esta designación.

Clara Luz Flores defiende su candidatura y llama a la unidad

Sin mencionar los nombres de Clouthier o Fernández, Clara Luz Flores expresó en un video publicado en sus redes sociales que "la unidad no se demuestra sólo cuando estamos completamente de acuerdo".

"Yo creo que parte de la unidad es esto: construir, saber cuáles son nuestras coincidencias dentro de las diferencias. Lo dice el presidente Andrés Manuel: la política se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo, de la gente", mencionó.

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Críticas de Tatiana Clouthier y Waldo Fernández a la candidatura

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, afirmó ayer que Nuevo León merece tener en la boleta electoral un candidato transparente y sin manchas en historial, perfil que "claro que no es Clara".

El senador del PVEM con licencia, Waldo Fernández, recordó que en los comicios estatales de 2021, cuando Clara Luz Flores fue candidata, el Verde y el PT perdieron el registro por la cantidad baja de votos obtenidos, mientras que Nueva Alianza, con quien también iban la coalición "Juntos Haremos Historia", ya no pudo recuperar el registro.

En su posicionamiento, la coordinadora de transformación de Morena en NL afirmó que aunque haya diferencias de pensamiento, no se debe perder de vista el propósito de la verdadera transformación, que "también se demuestra con congruencia y con convicción".

"Los sigo invitando a todas y a todos, a los referentes, a los militantes, a los simpatizantes del partido Morena a que nos sumemos, a que encontremos esas coincidencias dentro de las diferencias que pudiéramos llegar a tener y que busquemos ese propósito mayor que es que las siguientes generaciones estén bien en Nuevo León. Insisto: mis hijos y tus hijos nos están viendo", concluyó.