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FGR reporta 92% de procesamiento pericial en Rancho Izaguirre

La FGR negó la veracidad de un video que afirma incineraciones masivas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 01:26 p.m.
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FGR reporta 92% de procesamiento pericial en Rancho Izaguirre
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, presenta un avance de 92%.

      FGR avanza en procesamiento pericial y detenciones

      La FGR indicó que hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento, entre ellas José Gregorio Lastra Hermida, "El Lastra", quien era el encargado de reclutamiento para el CJNG y tenía a su cargo el Rancho Izaguirre.

      Investigación y análisis pericial continúan

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      Según indicó, las indagatorias, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de posibles víctimas.

      Además, aseguró que es falsa la información presentada en la televisión italiana, en donde un supuesto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) afirmó haber realizado incineraciones masivas en el rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.

      "Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República señala que dicha afirmación es falsa", informó la institución ministerial en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

      "Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita", garantizó la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

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