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Concierto de The Chainsmokers en San José deja varios hospitalizados

Se desplegaron 14 ambulancias y unidades de bomberos para atender la emergencia.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 05:56 p.m.
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Concierto de The Chainsmokers en San José deja varios hospitalizados
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Lo que debía ser una noche inolvidable para los fans de The Chainsmokers terminó convirtiéndose en una emergencia médica, luego de varios de a su concierto en San José, California, fueran trasladados a hospitales locales.

      Emergencia médica en concierto The Chainsmokers

      Los hechos ocurrieron el pasado viernes 4 de septiembre, durante la presentación que el dúo ofreció al aire libre. De acuerdo con información publicada por la revista "People", más de una docena personas presentaron problemas de salud.

      Según reportes del Departamento de bomberos, durante los últimos minutos del espectáculo, recibieron varias llamadas de emergencia para solicitar atención médica de urgencia.

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      Detalles confirmados sobre atención médica

      Los asistentes, explicó la cadena NBC, presentaban distintos problemas, entre ellos sospechas de intoxicación por alcohol y complicaciones relacionadas con el consumo de drogas. Los paramédicos atendieron a algunos fans en el lugar y continuaron con las labores una vez terminado el concierto.

      Para responder a la emergencia, se desplegaron 14 ambulancias, dos unidades bomberos con soporte vital y un jefe de batallón para coordinar los recursos médicos.

      Hasta el momento, las autoridades no han pronunciado detalles sobre la salud de los afectados, mientras que el grupo se ha mantenido en silencio respecto a lo sucedido.

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