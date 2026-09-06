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Príncipe William sustituirá a Carlos III en funerales del rey Harald

El rey Carlos III recibe tratamiento médico y envió condolencias a la familia real noruega.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 03:56 p.m.
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Príncipe William sustituirá a Carlos III en funerales del rey Harald
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      El príncipe William representará a su padre, el rey Carlos III, en el funeral del rey Harald V de Noruega, que tendrá lugar el miércoles.


      Así lo anunció el Palacio de Buckingham. El príncipe, de 44 años y heredero al trono, ya había representado anteriormente a su padre en el funeral del Papa Francisco en el Vaticano, en abril de 2025.

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      La tradición dicta que los monarcas británicos no asisten a los funerales de otros jefes de Estado. La hermana de Carlos III, la princesa Ana, también asistirá al funeral de Harald en su calidad de madrina del nuevo rey de Noruega, Haakon VIII.
      El rey Harald V falleció el 28 de agosto en Oslo a los 89 años. Carlos III, quien actualmente recibe tratamiento por un tipo de cáncer no revelado, expresó sus "más profundas y sinceras condolencias" a la familia real noruega, recordando con afecto a su "querido primo".
      El rey Harald V era primo lejano de Carlos III; ambos monarcas descienden del soberano británico Eduardo VII (1841-1910).
      El funeral de Harald tendrá lugar el 9 de septiembre en la catedral de Oslo. Posteriormente, sus restos serán depositados en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, en la capital noruega. Tras convertirse automáticamente en rey a la muerte de su padre, Haakon prestó juramento ante el Parlamento el martes, un acto que simboliza los límites constitucionales impuestos a los poderes del monarca.

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