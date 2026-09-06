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Fans de Camilo Séptimo recuerdan a Jonathan Meléndez en el Ángel

Desde las 11 de la mañana, decenas de fans de la banda Camilo Séptimo se reunieron al pie del Ángel de la Independencia para recordar y homenajear al tecladista de la agrupación, Jonathan Meléndez, así como a integrantes de su familia, tras su asesinato ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Homenaje en el Ángel de la Independencia

Sobre el suelo y las paredes del monumento, los seguidores colocaron carteles, fotografías del músico, veladoras, flores, playeras y sudaderas alusivas a la banda. "Hasta el próximo contacto, querido 'Honás'", se leyó en la cartulina principal.

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Decenas de personas acudieron al sitio con playeras negras de Camilo Séptimo y formaron un semicírculo para cantar y llorar algunas canciones de la agrupación. Entre sollozos, lanzaron porras en honor al músico fallecido y a los integrantes de su familia que también perdieron la vida en el ataque.

Testimonios y reacciones de los asistentes

Entre camarógrafos y fotógrafos, los asistentes brindaron un minuto de aplausos al músico, mientras se abrazaban unos a otros ante el multihomicidio.

Eder González se trasladó desde la alcaldía Iztacalco para asistir al homenaje convocado en redes sociales, ya que Camilo Séptimo es una de sus bandas favoritas por su propuesta musical.

"Fue muy desgarrador; los fans, de cierta manera, también estamos de luto", expresó.

Mencionó que la música de la agrupación es muy significativa para él porque la descubrió junto con su novia, por lo que representa un gusto que ambos comparten y que les genera una serie de recuerdos.

"Estar aquí es, de alguna manera, rendirle un homenaje a Honás (Jonathan Meléndez) y darle una oración para que encuentre tranquilidad. También es una forma de acompañar a su familia, a Camilo Séptimo y a todos nosotros", mencionó el joven mientras sostenía una rosa blanca entre las manos.

González comentó que estaría dispuesto a acudir a más homenajes al tecladista, en caso de que se convoquen, con el objetivo de mantener viva la música del grupo.

A pesar del sol del mediodía, los fans continuaron llegando al lugar para unirse al canto grupal, así como para dejar más carteles y artículos con el logotipo de la banda.