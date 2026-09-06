Leighanne Robe deja Pumas: nueva etapa en Inglaterra
Tras una breve etapa en Pumas, Leighanne Robe regresa a Inglaterra para continuar su carrera futbolística.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- La futbolista inglesa Leighanne Robe abandonó de manera inesperada y repentina a los Pumas y a la Liga Femenil MX para convertirse en nueva jugadora del Charlton Athletic, equipo de la Women´s Super League, la primera división femenil de Inglaterra.
Salida inesperada de Leighanne Robe de Pumas y Liga MX
Este sábado, la zaguera británica fue presentada con el equipo de Londres, a pesar de haber sido anunciada como jugadora de las universitarias el pasado mes de junio. Lo que prometía ser un gran refuerzo para el equipo dirigido por Roberto Medina terminó en una experiencia fugaz.
Trayectoria y regreso a Inglaterra
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Leighanne Robe ya había tenido una experiencia en el futbol mexicano como jugadora del Cruz Azul. Ahora volverá a su país para jugar con el Charlton, su cuarto equipo en Inglaterra después de jugar con el Watford, Millwall y Liverpool.
En una publicación de Instagram, se despidió de México con un emotivo mensaje.
"México. Siempre agradecida de haber vivido un capítulo de mi vida aquí", escribió la futbolista inglesa con una serie de imágenes de distintas partes del país en las que visitó como turista.
no te pierdas estas noticias
Leighanne Robe deja Pumas: nueva etapa en Inglaterra
El Universal
Tras una breve etapa en Pumas, Leighanne Robe regresa a Inglaterra para continuar su carrera futbolística.
"Checo" Pérez exhibe el gran problema de Cadillac tras GP de Italia
El Universal
El piloto mexicano confía en mejoras con nuevo motor Ferrari para próximas carreras.
Gabriel Milito satisfecho tras victoria de Chivas en San Luis
El Universal
La contundencia en el ataque fue clave para la victoria del Rebaño en un campo difícil.