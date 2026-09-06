"Checo" Pérez exhibe el gran problema de Cadillac tras GP de Italia

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Sergio Pérez selló un decimoctavo lugar en el Gran Premio de Italia, su compañero Valtteri Bottas terminó un peldaño abajo y Cadillac mantiene los constantes problemas que no permiten a sus pilotos cosechar mejores resultados.

Problemas de rendimiento en el Gran Premio de Italia

Una vez finalizada la carrera en Monza, el volante mexicano detalló cuáles fueron las deficiencias durante este domingo, las cuales le impidieron registrar un mejor ritmo.

"Fue una carrera muy difícil para nosotros. Perdíamos mucho tiempo en las rectas, lo que hizo extremadamente difícil luchar contra los coches que nos rodeaban".

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Dentro de lo rescatable, "Checo" señaló lo que conseguían en las curvas del circuito, pero que no se reflejaba al entrar a las rectas.

"Nuestro ritmo en las curvas era mucho más cercano al de los demás, por lo que fue frustrante ver una diferencia tan grande en las rectas", comentó el tapatío.

Expectativas y mejoras para próximas carreras

Con la positividad que lo caracteriza, Pérez apunta a posibles mejoras para la siguiente carrera, que será en Madrid, un circuito totalmente nuevo dentro de la categoría.

"Deberíamos tener algunas piezas en camino para ayudarnos en las rectas y con el próximo motor Ferrari. El equipo está presionando mucho para tener todo listo lo antes posible y, con suerte, eso nos pondrá en una posición mucho más fuerte para las próximas carreras", manifestó.