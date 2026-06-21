Gloria Trevi y Jacqie Rivera rinden homenaje a Jenni Rivera en CDMX

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Una verdadera

y un gritó de empoderamiento, así fue el concierto que

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ofreció este sábado en el, en la cual rindióa una leyenda,, y a sus fieles seguidores.Cómo toda una, en medio de un torbellino de humo y un riff de guitarra, fue comoentró al escenario, portando en el pecho una imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que lacomenzara a ritmo de "", levantando de inmediato a sus 10 mil fans de sus butacas.Pocas artistas logran lo que Gloria en el ánimo de sus seguidores, ya que los llena dey emoción en cuanto hace o dice algo, logrando que griten su nombre y le aplaudan, tal y como sucedió está vez después del segundo tema, su versión de"Mi raza hermosa de México, hemos pasado momentos difíciles todos los que estamos aquí, antes abríamos Tik Tok y veíamos cosas divertidas, hoy son puras cosas amarillistas... hablan de guerras, decontra lay contra los latinos, pero con esta canción vamos a seguir con nuestra, será como una especie de oración", dijo antes de cantar "".Cuando comenzaron las canciones atrevidas y polémicas como "", se retiró laaclarando que era por respeto, y no era sólo por la letra, también por elque hizo junto a su cuerpo de baile.", "", "", fueron algunos temas donde Gloria se mostró desinhibida y empoderada, contagiando está actitud a sus seguidores quienes no dejaron de cantar uno sólo de sus temas.te da una, desde que yo tengo a misnunca volví a decir", fue la declaración que hizo, dedicando el tema "" a todas las madres presentes.Acto seguido explicó que quería presentar a alguien que canta precioso y que es hija de una amiga muy querida, a la cual perdió en un accidente, pero cree firmemente que vive en cada uno de sus, entonces recibió a, con quién rindió una la llamada "gran señora",, con el tema "Un abrazo".Lasse desbordaron en la hija de Jenni, porque el nudo en la garganta le impedía cantar y apenas se escuchaba su voz, por lo que Gloria tuvo que darle seguridad abrazándola y haciendo, mientras imágenes de la "diva de la banda" junto a su familia y la misma Trevi, se proyectaban en las pantallas del lugar."Quiero darte las gracias por abrirme este lugar, realmente sí sentí la presencia de mi mamá, que sí se necesita no importa qué tan grande estés. Muchas gracias por mantener la memoria de esa mujer viva, de nuestra. Ella siempre decía que el amor del escenario, de su, no se comparaba con nada más, así que gracias por seguir manteniéndola viva aquí con nosotros", expresó, quién estuvo acompañada de sus hermanas Chiquis y Jenicka Rivera.Siguió "", que se escuchó por todo el lugar, gracias al cantode sus seguidores, quienes demostraron que saben a la perfección este tema, que es uno de los grandes clásicos deGloria trajo el orgullo patrio al escenario con la participación del, que se presentó al ritmo de "", y aunque no tuvieron una participación inmediata, sí fueron el preámbulo para "" y "Que sufran con lo que yo gozo"."¡Qué viva México cabrones!", fue el gritó de Gloria, para colocarse elcon estilo kitsch, para cantar muy a su estilo "La ley del monte", "El ingrato", "Porqué me haces llorar", tema con la cual trajo al escenario a Juan Gabriel gracias a un vídeo; y "", con la que invitó a Omar Chaparro al escenario."Todos unidos con este grito, que ustedes inventaron no yo, ¡El mundo va a probar el chile nacional!", entonces se enfundó en la playera de la Selección Nacional y cantó el tema "". A esto le siguió la segunda sorpresa, porque al cantar "" hicieron acto de presencia susÁngel Gabriel y Miguel Armando, quién al final le dijo que no estaba sola y else lo confirmó al gritárselo.Después de este emotivo momento, en el que se mostró orgullosa de sus, explicó que estaba llegando el final de este concierto, con el cual agradeció la compañía fiel de sus seguidores, a quienes esperaba tener siempre con ella, entonces los complació con "" y "", lo que terminó con el escenario lleno de fans que cantaban y bailaban con ella.Aunque el recinto se oscureció por un momento, lasque llevaban la mujeres en la cabeza llenaron de color la sala y el gritó de Gloria, se convirtió en una petición para un, y así sucedió, porque "La Trevi" volvió al lado de sus bailarines, que vestidos con smoking y sombrero de copa, ya la esperaban, y ella luciendo casi igual pero con más glamour gracias al brillo, cantó ""."Aparte de estar celebrando ser mexicanos, este mes también celebramos el amor y la diversidad, gracias a toda la raza de lay aunque a veces parezca que retrocedemos, ustedes me ayudaron a levantarme, por eso nosotros estamos aquí para apoyarlos y si siete veces nos tiran ocho nos levantamos ¡LGBTTTIQ+!", gritó Gloria.A partir de este momento la despedida se convirtió en una, porque Gloria interpretó "", "Dr. Psiquiatra" y "Mañana", verdaderosde la, la cual se hizo sentir en cada momento del concierto.