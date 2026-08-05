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Hijo de Yahir exhibe a mujer que lo grabó sin permiso

Para evitar futuras situaciones, Tristán anunció que también grabará a quienes intenten captarlo sin autorización.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 02:09 p.m.
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      Tristán, hijo de Yahir, cuenta que, recurrentemente, las personas que lo encuentran en la calle y, lo reconocen como el primogénito del cantante, le toman fotografías o videos sin su consentimiento, hecho que ha colmado su paciencia y por lo que ya tomó una decisión irrevocable.


      A través de sus historias de Instagram, Tristán Othón contó a sus seguidores de un bochornoso episodio que atravesó la tarde de ayer, martes 4 de agosto, cuando se encontraba dentro de una popular farmacia, en su natal Hermosillo.

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      De acuerdo con el joven músico, una mujer, que también estaba en el establecimiento lo reconoció y, con discreción, intentó capturar una imagen suya con su celular, hecho que irritó a Tristán, quien no entiende el porqué de que no se acerquen a pedirle una fotografía.
      "¿Qué onda mi raza de Instagram?, entré ahorita a la Farmacia Guadalajara, es la tercera vez en el día, topa, aquí, todos saben que soy hijo de Yahir, aquí en Hermosillo, pinch* pueblo chiquito, ustedes saben, pero, algo que se me hace de muy mal gusto, es que, si estoy en un hotel o en un Airbnb, en lo que sea ¿eh?, no me dicen ´oye, ¿eres el hijo de Yahir?, ¿me puedo tomar una foto contigo?´, yo a todos les acepto la foto, yo no soy el hijo de Yahir ese que piensan".
      Por ello, el joven afirmó que, de ahora en lo sucesivo, también grabará a las personas que pretendan capturarlo, sin pedirle su permiso, para que se enfrentan a la incomodidad que supone ser retratado de forma inesperada.
      "La señora ve que la cacho, la empiezo a grabar y sale corriendo y, voy a empezar a hacerlo con todos, con todos, para que sientan tantito la exposición, porque a mí no me molesta, wey, pero da mucho ´cringe´ que lo hagan, porque ustedes salen corriendo, no yo, pónganse verg*s".
      Othón cumplió con lo dicho en su post y, al poco rato, compartió un video, donde se ve a una mujer, que se encuentra de espladas, abandonar la farmacia apresuradamente y sin mirar atrás.

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