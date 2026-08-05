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Charly López habla del productor que trató de abusar de él

A pesar de la muerte del productor en 2017, Charly López mantiene sentimientos negativos y pide justicia simbólica.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 12:42 p.m.
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Charly López habla del productor que trató de abusar de él
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      Charly López revela que, cuando era todavía muy joven y buscaba sus primeras oportunidades en el mundo artístico, un influyente productor de la época trató de abusar de él y, a pesar de que aquel hombre ya murió, el cantante sigue deseándole que pague las consecuencias de sus actos.


      Fue en entrevista con "Venga la alegría" que el exGaribaldi relató, por primera vez que, durante su adolescencia, cuando tenía sólo 16 años, fue víctima de acoso, motivo por el que dijo entender a aquellas personas que han pasado por lo mismo.

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      López dio a conocer el nombre del productor Enrique Gómez Badillo, quien afirmó que, a pesar de haber construido una prolífica carrera como productor, en lo personal, no sostuvo en estilo de vida ejemplar.
      "Muchos salieron a hablar de él, de Enrique Gómez Badillo, era un cuate que no tenía límite, ¿era un gran productor?, era un hijo de la chin..., eso es lo que era", se contestó a sí mismo.
      Afirmó, además, que no fue el único joven que sufrió sus acosos, cuando los citaba a él y otros adolescentes para hacerles propuestas, prometiéndoles, aparentemente, una oportunidad en sus producciones televisivas y cinematográficas.
      "Muchos, no llevo la cuenta, pero, por lo menos sí conozco de seis". expresó.
      Tajante, el exesposo de Ingrid Coronado afirmó que, a pesar de que Gómez Badillo falleció, en marzo de 2017, sigue guardando sentimientos negativos hacía él.
      "Por mí, que se revuelque en la tumba y, ojalá, se lo traguen los gusanos 25 veces", precisó.
      Y es que sin importar que han pasado 41 años desde ese desafortunado episodio, López reconoce que sigue viviendo algunas afectaciones, en lo concerniente a su salud mental, por lo ocurrido.
      "Me temblaban las piernas, literal, (decía) 'vamos a hacer esto y esto' y yo (dije) 'no' y salí corriendo de su casa, yo estaba chavito, pero salí como que, con mucho miedo, espero que nunca lo sienta alguien y, cuando lo sienta alguien, hoy en día, levanten la mano", instó.

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