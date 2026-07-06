Gobierno alista informe sobre caso de "El Mayo" Zambada

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Luego de que dejó pendiente el tema la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que alista un informe sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, tras la reciente difusión de imágenes a casi dos años de la captura del narcotraficante y la exposición del avión en el que fue trasladado.

Acciones de la autoridad

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la información se dará a conocer mañana martes, e insistió que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

Mencionó que tendrá una reunión con distintas dependencias para abordar el caso, además que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

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"Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista; de cómo fue y las consecuencias de la captura de ´El Mayo´ Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron.

"Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México (Ken Salazar) que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales.

"Pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía y tienen que esclarecerse hechos y eso es muy muy relevante", comentó la titular del Ejecutivo federal.

¿Quién mintió? Cuestionamientos y relevancia

Puntualizó que se hará una línea del tiempo sobre este caso, pero además partirá desde el año 2000.

"No se trata de- porque así lo van a tomar los adversarios-, de no combatir las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el margen en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley", dijo Sheinbaum. Recalcó que se debe defender siempre la soberanía.

Al cuestionar "¿Quién mintió?", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la captura y detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa que este caso es de relevancia nacional y de la relación con la Unión Americana.

Adelantó que mañana martes se dará un informe detallado sobre esta detención ocurrida el 25 de julio de 2024.

"La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que dicen ahora. ¿Quién mintió? Es muy relevante, muy relevante para las autoridades actuales del gobierno de Estados Unidos y las de entonces, muy relevante.

"Porque todo esto, como se dijo en su momento por el presidente López Obrador y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral (...) Es muy importante que todo esto salga la Luz".

En el salón Tesorería, la Mandataria federal señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede justificar la injerencia a México, y manifestó que "nosotros no hacemos injerencia allá".

"La lucha, el trabajo, el cumplimiento de la ley contra la delincuencia organizada no puede justificar bajo ningún motivo la injerencia o la subordinación.

"Nosotros no hacemos injerencia allá porque somos países iguales, naciones que nos vemos como iguales, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la injerencia, la intervención, incluso. Entonces es muy importante que todo esto salga la luz", reiteró.