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Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022

Tielemans anotó un penal en tiempo añadido que definió el partido para Bélgica en la prórroga.

Por AP

Julio 01, 2026 05:30 p.m.
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Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022
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      SEATTLE (AP) — Youri Tielemans anotó un penal en el tiempo añadido de la prórroga y Bélgica remontó una desventaja de dos goles para vencer el miércoles a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial.

      Detalles del partido y goles decisivos

      Tielemans recibió una falta apenas instantes antes de que concluyeran los 30 minutos de la prórroga y el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video.

      Remontada de Bélgica en el Mundial

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      Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron a los senegaleses al frente 2-0, pero el suplente Romelu Lukaku recortó distancias al minuto 86 y Tielemans empató en el 89.

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