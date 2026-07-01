Bélgica remonta y vence a Senegal en Mundial 2022
Tielemans anotó un penal en tiempo añadido que definió el partido para Bélgica en la prórroga.
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SEATTLE (AP) — Youri Tielemans anotó un penal en el tiempo añadido de la prórroga y Bélgica remontó una desventaja de dos goles para vencer el miércoles a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final del Mundial.
Detalles del partido y goles decisivos
Tielemans recibió una falta apenas instantes antes de que concluyeran los 30 minutos de la prórroga y el árbitro marcó el penalti después de una revisión en video.
Remontada de Bélgica en el Mundial
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Habib Diarra e Ismaïla Sarr pusieron a los senegaleses al frente 2-0, pero el suplente Romelu Lukaku recortó distancias al minuto 86 y Tielemans empató en el 89.
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