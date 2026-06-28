UNEN TALENTOS

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DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

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DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

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LA CANTANTE DIJO QUE EL TEMA QUE CANTA CON SU HIJA MAYOR FORMA PARTE DE SU NUEVO ÁLBUM, QUE DESCRIBIÓ COMO "BAILABLE" Y "MUY CONFESIONAL" Y ES UNA CONTINUACIÓN DE SU DISCO DE 2005 ´CONFESSIONS ON A DANCEFLOOR´

Por EFE

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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      La cantante estadounidense Madonna ha asegurado que grabar una canción para su próximo álbum con su hija mayor, Lourdes Leon, fue una "experiencia muy sanadora", en una entrevista para el programa especial ´Madonna & Graham´ de la BBC.

      Madonna explicó al presentador Graham Norton que la artista y modelo, conocida como Lolahol, "no quiere que la perciban como la hija de alguien que se aprovecha de sus privilegios".

      Por ello, Leon se ha distanciado de su famosa madre a fin de forjar su propia carrera, lo que la ´reina del pop´ dice que "respeta profundamente".

      "Es una gran compositora y tiene una voz mucho mejor que la mía", afirmó, y señaló que la joven de 29 años había estado "guardándose sentimientos parecidos al resentimiento" durante años.

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      "Al fin y al cabo, ella no pidió esto. Ha pasado su adolescencia luchando con esos sentimientos. Finalmente se acercó a mí y me dijo: ´Escribamos una canción juntas. Creo que será una experiencia muy sanadora", rememoró la cantante de 67 años.

      "Tú dirás exactamente lo que quieres decir y yo también diré exactamente lo que quiero decir´. Y yo pensé: ´De acuerdo, adelante, hagámoslo´. Me hizo feliz", declaró.

      Además de ese dueto con Leon, ´Confessions II´, que saldrá a la venta el 3 de julio, incluye un tema dedicado a su difunto hermano y antiguo colaborador artístico Christopher, que escribió cuando él estaba muy enfermo de cáncer, tras un periodo de distanciamiento entre ambos.

      "Es catártico. Es una especie de terapia, dejar ir a alguien a quien quieres. La mejor manera de hacerlo es escribir sobre ello... Es como un exorcismo", explicó.

      Madonna indicó que el esperado nuevo álbum, que describió como "bailable" y "muy confesional", es una continuación de su disco de 2005 ´Confessions On A Dancefloor´, galardonado con un premio Grammy.

      En la entrevista con Norton, la estrella estadounidense dio a entender que incluirá una colaboración con la cantante australiana Kylie Minogue, e insinuó que ella podría ser por primera vez cabeza de cartel en el festival musical inglés de Glastonbury en 2027.

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