Verástegui, en contra de Gloria Trevi por apoyar a Bad Bunny

Eduardo Verástegui desaprobó el apoyo público de Gloria Trevi hacia Bad Bunny y su actuación en el Super Bowl LX. El actor y productor mexicano le parece una exageración que la cantante usara el mote, que ya muchos han usado para describir al boricua, "san Benito" y le contesta con un tuit de contenido sensible.

Fue durante la tarde ayer, domingo 8 de febrero, que "la Trevi" compartió un tuit, a propósito de que faltaban muy pocas horas para que Benito Antonio Martínez Ocasio se presentara en el show de medio tiempo del evento deportivo.

Así como Katy Perry, la cantante de "Pelo suelto" se refirió al puertorriqueño como "san Benito", en un post en donde le expresó su apoyo:

"Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe de ser, @sanbenito, sé que vibraremos alto".

La forma en que se expresó la cantante causó la indignación de Verástegui, ya no sólo por ser un hombre sumamente religioso, sino porque ya previamente, el actor había mostrado lo inconforme que se encontraba por la decisión de la NFL de que el cantante estuviera a cargo del show intermedio, expresándose hacia él como "basura tóxica".

Tampoco hay que perder de vista que el actor mexicano ha mostrado, abiertamente, su apoyo a las políticas de Donald Trump, siendo un expreso simpatizante del Partido Republicano.

Eduardo no sólo contestó el tuit de Gloria, sino que, a poco de concluir su comentario, hizo un juego de palabras al ocultar la palabra "trata", en el verbo infinitivo "tratar"; trata, un delito que haría alusión al proceso legal que la cantante atravesó, hace décadas, cuando fue acusada de rapto y corrupción de menores, mismos cargos de los que fue exonerada en septiembre de 2024.

Esto fue lo que escribió:

No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del "conejito malo". Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿sanbenito? Por favor, Gloria, con todo respeto, deja de tratar ... de llamar la atención".

Hasta el momento, la cantante no ha hecho ninguna réplica o comentario al respecto.



